गोगुंदा-सायरा मार्ग पर डीपी ले जा रही टेम्पो खाई में गिरा, दो की मौत, तीन घायल
ग्रामीणों की शिकायत पर बिजली विभाग की फॉल्ट रिमूवल टीम (एफआरटी) का कर्मचारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचा.
Published : March 14, 2026 at 10:02 AM IST
उदयपुर : जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दो ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब ग्रामीण बिजली की खराब डीपी ट्रांसफार्मर (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर) को बदलवाने के लिए गोगुंदा ले जा रहे थे. रास्ते में लोडिंग टेंपो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया. घटना शुक्रवार को गोगुंदा-सायरा मार्ग पर श्रीमालियों की मादड़ी के पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
सुआवतो का गुड़ा गांव के एक मोहल्ले में पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति बंद थी. ग्रामीणों की शिकायत पर बिजली विभाग की फॉल्ट रिमूवल टीम (एफआरटी) का कर्मचारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचा. बताया जा रहा है कि उसने खराब डीपी को खुलवाकर ग्रामीणों से ही उसे गोगुंदा ले जाकर बदलवाने के लिए कह दिया. इसके बाद मोहब्बत सिंह (55), उनका बेटा अभय सिंह, लक्ष्मण सिंह (16) पुत्र गोविंद, भोपाल सिंह और राम सिंह लोडिंग टेंपो में डीपी रखकर गोगुंदा के लिए रवाना हुए थे. रास्ते में श्रीमालियों की मादड़ी के पास टेंपो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया.
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हादसे में भोपाल सिंह और राम सिंह की मौत हो गई, जबकि घायल मोहब्बत सिंह, अभय सिंह और लक्ष्मण सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है. इनमें से दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर गोगुंदा एसडीएम आईएएस शुभम भैसारे और सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी.
बिजली विभाग के सहायक अभियंता रोहित सिंह ने बताया कि मामले में निजी कंपनी के ठेकाकर्मी महावीर सिंह को हटा दिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. इस पॉइंट पर भी जांच की जाएगी कि डीपी को ठेकाकर्मी ने भेजा था या ग्रामीण लेकर आ रहे थे. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए 14 मार्च की गोगुंदा अस्पताल के बाहर आंदोलन किया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.