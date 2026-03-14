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गोगुंदा-सायरा मार्ग पर डीपी ले जा रही टेम्पो खाई में गिरा, दो की मौत, तीन घायल

उदयपुर में टेम्पो खाई में गिरा ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दो ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब ग्रामीण बिजली की खराब डीपी ट्रांसफार्मर (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर) को बदलवाने के लिए गोगुंदा ले जा रहे थे. रास्ते में लोडिंग टेंपो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया. घटना शुक्रवार को गोगुंदा-सायरा मार्ग पर श्रीमालियों की मादड़ी के पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. सुआवतो का गुड़ा गांव के एक मोहल्ले में पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति बंद थी. ग्रामीणों की शिकायत पर बिजली विभाग की फॉल्ट रिमूवल टीम (एफआरटी) का कर्मचारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचा. बताया जा रहा है कि उसने खराब डीपी को खुलवाकर ग्रामीणों से ही उसे गोगुंदा ले जाकर बदलवाने के लिए कह दिया. इसके बाद मोहब्बत सिंह (55), उनका बेटा अभय सिंह, लक्ष्मण सिंह (16) पुत्र गोविंद, भोपाल सिंह और राम सिंह लोडिंग टेंपो में डीपी रखकर गोगुंदा के लिए रवाना हुए थे. रास्ते में श्रीमालियों की मादड़ी के पास टेंपो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया. पढ़ें. चालक को लगी झपकी, डिवाइडर से टकराकर पलटी स्लीपर बस, चालक की मौत, 23 यात्री घायल