ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट, दूर तक धमाके की आवाज, मैनेजर सहित दो की मौत

जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की घटना, पुलिस ने घायलों की मदद से लोगों को निकाला.

ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट
ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 9:25 AM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर फटने से हुए हादसे में प्लांट के मैनेजर सहित दो लोगों की मौत हो गई. यह हादसा शनिवार रात को जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लांट में हुआ, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम होता है. इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट के ऊपर का टीन शेड उड़ गया और दीवार भी गिर गई. हादसे की जानकारी मिलने पर विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के कुछ मकानों की दीवारों में भी दरारें आई हैं. फैक्ट्री के आसपास स्थित दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है.

ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 17 पर करणी विहार कॉलोनी में विल्सन क्रायो गैसेज फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम किया जाता है. शनिवार रात को इस प्लांट में एक गैस सिलेंडर फट गया. उन्होंने बताया कि इस हादसे में झारखंड निवासी मजदूर मुन्ना राय की मौके पर मौत हो गई, जबकि मैनेजर वैशाली नगर (जयपुर) निवासी विनोद गुप्ता सहित दो लोग घायल हो गए. अस्पताल में उपचार के दौरान विनोद गुप्ता ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल शिबू का उपचार जारी है.

रातभर तैनात रही दमकल की गाड़ियां : हादसे की जानकारी मिलने के बाद सिविल डिफेंस और दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. वहीं, सिविल डिफेंस की टीम ने बचाव एवं राहत अभियान चलाया. सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि एहतियात के तौर पर दमकल की टीम और गाड़ियों को रातभर मौके पर तैनात किया गया. इधर, दोनों मृतकों के शवों को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. जबकि, घायल का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा है. शवों का पोस्टमार्टम करवाकर आज परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे.

