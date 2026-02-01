ETV Bharat / state

ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट, दूर तक धमाके की आवाज, मैनेजर सहित दो की मौत

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर फटने से हुए हादसे में प्लांट के मैनेजर सहित दो लोगों की मौत हो गई. यह हादसा शनिवार रात को जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लांट में हुआ, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम होता है. इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट के ऊपर का टीन शेड उड़ गया और दीवार भी गिर गई. हादसे की जानकारी मिलने पर विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के कुछ मकानों की दीवारों में भी दरारें आई हैं. फैक्ट्री के आसपास स्थित दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है.

ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 17 पर करणी विहार कॉलोनी में विल्सन क्रायो गैसेज फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम किया जाता है. शनिवार रात को इस प्लांट में एक गैस सिलेंडर फट गया. उन्होंने बताया कि इस हादसे में झारखंड निवासी मजदूर मुन्ना राय की मौके पर मौत हो गई, जबकि मैनेजर वैशाली नगर (जयपुर) निवासी विनोद गुप्ता सहित दो लोग घायल हो गए. अस्पताल में उपचार के दौरान विनोद गुप्ता ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल शिबू का उपचार जारी है.