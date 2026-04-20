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डोरिया-मंडावली मार्ग पर हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपती की मौत, दो घायल

चित्तौड़गढ़ : जिले के निंबाहेड़ा उपखंड के डोरिया-मंडावली मार्ग पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दंपती की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों ही अलग-अलग बाइक पर सवार थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव निंबाहेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए, जिनका सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

मृतकों-घायलों की हुई पहचान : निंबाहेड़ा सदर सीआई संजय शर्मा ने बताया कि डोरिया-मंडावली मार्ग पर यह हादसा हुआ था. यहां अज्ञात वाहन ने दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में घायल लोगों को ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से तत्काल जिला अस्पताल निंबाहेड़ा पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दंपती को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को बेहतर उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया. मृतकों की पहचान देवकिशन गायरी और इसकी पत्नी भगवती गायरी, निवासी कचरिया खेड़ी (निंबाहेड़ा) के रूप में हुई है. घायलों की पहचान ललित धाकड़ और दीपक वैष्णव, निवासी जावदा गांव के रूप में हुई है.