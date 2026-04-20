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डोरिया-मंडावली मार्ग पर हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपती की मौत, दो घायल

मृतकों की पहचान देवकिशन गायरी और इसकी पत्नी भगवती गायरी, निवासी कचरिया खेड़ी (निंबाहेड़ा) के रूप में हुई है.

शवों को मोर्चरी में रखवाया
शवों को मोर्चरी में रखवाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 12:13 PM IST

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चित्तौड़गढ़ : जिले के निंबाहेड़ा उपखंड के डोरिया-मंडावली मार्ग पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दंपती की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों ही अलग-अलग बाइक पर सवार थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव निंबाहेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए, जिनका सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

मृतकों-घायलों की हुई पहचान : निंबाहेड़ा सदर सीआई संजय शर्मा ने बताया कि डोरिया-मंडावली मार्ग पर यह हादसा हुआ था. यहां अज्ञात वाहन ने दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में घायल लोगों को ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से तत्काल जिला अस्पताल निंबाहेड़ा पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दंपती को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को बेहतर उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया. मृतकों की पहचान देवकिशन गायरी और इसकी पत्नी भगवती गायरी, निवासी कचरिया खेड़ी (निंबाहेड़ा) के रूप में हुई है. घायलों की पहचान ललित धाकड़ और दीपक वैष्णव, निवासी जावदा गांव के रूप में हुई है.

अस्पताल में घायलों का उपचार
अस्पताल में घायलों का उपचार (ETV Bharat)

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पुलिस के अनुसार, दंपती और दोनों युवक अलग-अलग बाइक पर सवार थे. अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई करते हुए शवों को मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. इस बीच स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिला अस्पताल पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी. पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी. क्षतिग्रस्त दोनों ही बाइक को जब्त कर लिया गया है.

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चित्तौड़गढ़ में दंपती की मौत
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