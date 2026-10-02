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जामताड़ा बनने से पहले धनबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन: 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल के साथ कई ATM बरामद

धनबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 साइबर अपराधियों को शिकंजे में लिया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Several cybercriminals arrested in police action in Dhanbad
धनबाद पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 10:06 PM IST

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धनबादः साइबर क्राइम के मामले में जामताड़ा पूरे देश में बदनाम है. अब साइबर अपराधियों के तार धनबाद से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं.

धनबाद का निरसा इलाका इसी इलाके के पीठाकियारी गांव में साइबर अपराधियों ने अपने पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी थी. लेकिन जामताड़ा बनने से पहले ही धनबाद पुलिस ने पीठाकियारी में बड़ा ऑपरेशन कर दिया. ‘CYBER SHIELD’ अभियान के तहत पुलिस ने गांव में छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को गांव की महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा लेकिन बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस टीम ने अभियान को अंजाम तक पहुंचाया.

पीठाकियारी गांव, निरसा का वही इलाका है, जहां पुलिस को साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. यह इलाका साइबर अपराधियों के लिए आसान ठिकाना बन सकता था. पुलिस को जब यहां साइबर गतिविधियों की सूचना मिली, तो देर किए बिना विशेष टीम तैयार की गई और गांव में दबिश दी गई.

धनबाद पुलिस की ‘CYBER SHIELD’ अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मो. याकूब के नेतृत्व में बड़ी टीम पीठाकियारी पहुंची।पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 2 लाख 85 हजार रुपये नकद, 19 मोबाइल फोन और 7 एटीएम/डेबिट कार्ड बरामद किए गए।इसके अलावा पासबुक, चेकबुक, पांच आधार कार्ड, दो पैन कार्ड और साइबर ठगी से जुड़े विवरण वाली एक डायरी भी पुलिस के हाथ लगी है.

बरामद मोबाइल फोन में नामी कंपनियों के फोन शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, बरामद नकदी में 2 लाख 3 हजार रुपये सचिन रविदास और 82 हजार रुपये सागर रविदास के पास से मिले. पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज और डायरी की जांच कर साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस को गांव की महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा. इसके बावजूद पुलिस टीम ने कार्रवाई जारी रखी और संदिग्धों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. इस पूरी कार्रवाई में करीब 35 पुलिस पदाधिकारी और 120 पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी शामिल थे.

गिरफ्तार आरोपियों में श्याम सुंदर रविदास, राहुल कुमार उर्फ राहुल रविदास, सचिन रविदास, मलय रविदास, श्यामापदो रविदास, झंटू ठाकुर, कुदन वर्णवाल, अरमान रविदास, अजय रविदास, विजय रविदास और सागर रविदास शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, इनमें कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले से साइबर अपराध, धोखाधड़ी और मारपीट समेत दूसरे मामलों में भी केस दर्ज हैं.

पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात साफ है कि साइबर अपराध का नेटवर्क अब सिर्फ जामताड़ा तक सीमित नहीं है. जामताड़ा से सटे धनबाद के इलाकों में भी साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. पीठाकियारी में कार्रवाई के बाद अब पुलिस बरामद सामान की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं और इसके पीछे कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं.

पीठाकियारी में हुई यह कार्रवाई सिर्फ 11 गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है. बरामद मोबाइल, एटीएम कार्ड और साइबर ठगी के विवरण वाली डायरी पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हो सकती है. अब जांच आगे बढ़ने के साथ यह भी सामने आ सकता है कि पीठाकियारी से साइबर अपराध का नेटवर्क किन-किन इलाकों तक फैला हुआ था.

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