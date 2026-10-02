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जामताड़ा बनने से पहले धनबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन: 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल के साथ कई ATM बरामद

धनबादः साइबर क्राइम के मामले में जामताड़ा पूरे देश में बदनाम है. अब साइबर अपराधियों के तार धनबाद से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं.

धनबाद का निरसा इलाका इसी इलाके के पीठाकियारी गांव में साइबर अपराधियों ने अपने पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी थी. लेकिन जामताड़ा बनने से पहले ही धनबाद पुलिस ने पीठाकियारी में बड़ा ऑपरेशन कर दिया. ‘CYBER SHIELD’ अभियान के तहत पुलिस ने गांव में छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को गांव की महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा लेकिन बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस टीम ने अभियान को अंजाम तक पहुंचाया.

पीठाकियारी गांव, निरसा का वही इलाका है, जहां पुलिस को साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. यह इलाका साइबर अपराधियों के लिए आसान ठिकाना बन सकता था. पुलिस को जब यहां साइबर गतिविधियों की सूचना मिली, तो देर किए बिना विशेष टीम तैयार की गई और गांव में दबिश दी गई.

धनबाद पुलिस की ‘CYBER SHIELD’ अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मो. याकूब के नेतृत्व में बड़ी टीम पीठाकियारी पहुंची।पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 2 लाख 85 हजार रुपये नकद, 19 मोबाइल फोन और 7 एटीएम/डेबिट कार्ड बरामद किए गए।इसके अलावा पासबुक, चेकबुक, पांच आधार कार्ड, दो पैन कार्ड और साइबर ठगी से जुड़े विवरण वाली एक डायरी भी पुलिस के हाथ लगी है.

बरामद मोबाइल फोन में नामी कंपनियों के फोन शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, बरामद नकदी में 2 लाख 3 हजार रुपये सचिन रविदास और 82 हजार रुपये सागर रविदास के पास से मिले. पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज और डायरी की जांच कर साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस को गांव की महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा. इसके बावजूद पुलिस टीम ने कार्रवाई जारी रखी और संदिग्धों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. इस पूरी कार्रवाई में करीब 35 पुलिस पदाधिकारी और 120 पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी शामिल थे.