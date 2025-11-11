झारखंड स्थापना दिवस पर रांची होगी रंगों से रौशन, नगर निगम ने संभाली सजावट की कमान
झारखंड स्थापना दिवस पर राजधानी रांची सज रही है, नगर निगम की तैयारी पूरी है.
Published : November 11, 2025 at 3:32 PM IST
रांची: झारखंड के 25वें स्थापना दिवस को लेकर राजधानी रांची में इस बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ-साथ रांची नगर निगम को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है. निगम की ओर से न केवल शहर की सफाई और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों को भी गरिमा प्रदान की जा रही है.
11 नवंबर से कार्यक्रमों की शुरुआत
स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत 11 नवंबर से हुई. सबसे पहले राजधानी रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन का उद्देश्य राज्य की एकता, ऊर्जा और युवा शक्ति को प्रदर्शित करना है.
नगर निगम ने स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए शहर के मुख्य मार्गों की सफाई, मार्ग चिह्नों के नवीनीकरण और सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष ध्यान दिया. दौड़ के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया.
वॉल पेंटिंग से झलकेगा झारखंड का गौरव
स्थापना दिवस के मुख्य आकर्षणों में से एक वॉल पेंटिंग कार्यक्रम होगा, जो 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राजधानी के तीन प्रमुख स्थानों, अल्पसंख्यक भवन के पास, बिरसा चौक और मोरहाबादी मैदान परिसर की दीवारों को सोहराय, खोवर और अन्य पारंपरिक लोक कलाओं से सजाया जाएगा.
इन वॉल पेंटिंग्स की थीम होगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड की सांस्कृतिक पहचान. इस अवसर पर राज्य के जाने-माने कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से झारखंड की परंपरा, संस्कृति और जनभावनाओं को जीवंत करेंगे. नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि रांची की दीवारें झारखंड की आत्मा को दर्शाएंगी. हमारी कोशिश है कि स्थापना दिवस पर शहर पूरी तरह स्वच्छ, सजीव और सांस्कृतिक रंगों में डूबा नजर आए.
शहर में सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान जारी
कार्यक्रमों के मद्देनजर रांची नगर निगम ने शहरभर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया है. चौक-चौराहों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर रंग-रोगन का काम जारी है. कई जगहों पर विद्युत साज-सज्जा और पौधारोपण भी किया गया है. सफाई कर्मचारियों की टीम लगातार फील्ड में जुटी हुई है ताकि शहर की छवि चमकदार दिखे. निगम प्रशासन का लक्ष्य है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रांची स्वच्छता और संस्कृति दोनों में एक उदाहरण बने.
संस्कृति और नागरिक भागीदारी का उत्सव
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस बार के आयोजन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी. स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को शामिल कर क्लीन रांची, ग्रीन रांची अभियान को भी स्थापना दिवस से जोड़ा गया है. स्थापना दिवस का यह आयोजन न केवल राज्य के गौरव का प्रतीक बनेगा, बल्कि झारखंड की जीवंत संस्कृति, लोक परंपरा और सामाजिक एकता का भी उत्सव होगा.
ये भी पढ़ें-
झारखंड के 25 साल के सफर में 25 हस्तियों का योगदान, अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ाया मान और सम्मान
झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम, सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने उठाए सवाल
25 साल का झारखंड, सिल्वर जुबली स्थापना दिवस को यादगार बनाने की तैयारी, 11 नवंबर से होगी कार्यक्रम की शुरुआत