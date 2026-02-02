ETV Bharat / state

बरसात और ओलावृष्टि ने बिगाड़ी खेतों की सूरत, अफीम के साथ फसलों में भी पहुंचा नुकसान

कृषि विभाग के अधिकारी उप निदेशक, उद्यान एवं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शंकरलाल जाट ने बताया कि रविवार रात को चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में बरसात एवं ओलावृष्टि हुई है. यह ओलावृष्टि एक पट्टी के रूप में रही है. घाटा क्षेत्र में उदपुरा सहित अन्य गांव में नुकसान की बात सामने आई है. इसके अलावा कनेरा घाट क्षेत्र में भी ओलावृष्टि से अफीम के खेतों में नुकसान हुआ है. वहीं, बेगूं से आगे बोराव व रावतभाटा क्षेत्र में ओलावृष्टि के समाचार हैं. संबंधित कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्र में हुई फसल खराबे का सर्वे करवाकर रिपोर्ट भेजें. इस रिपोर्ट को आगे भेजा जाएगा.

चित्तौड़गढ़ : जिले में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार रात को हुई बेमौसम बरसात के कारण खेतों की सूरत बिगड़ कर रह गई है. खेतों में काफी नुकसान पहुंचा है. अफीम, गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों में नुकसान का अनुमान है. बरसात की सूचना चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आ रही है. नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने भी आंकलन निकालना शुरू कर दिया है. किसानों से नुकसान होने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए भी आग्रह किया है. सबसे अधिक नुकसान अफीम की फसल में होने की बात सामने आ रही है. मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र दोनों ही इलाकों में नुकसान हुआ है.

उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में बरसात हुई है उन क्षेत्रों में तो खेती को लेकर फायदा हुआ है. गेहूं, सरसों, चना आदि में सिंचाई हो गई है. पैदावार अच्छी होगी, लेकिन जहां ओलावृष्टि हुई है, उसमें अफीम सहित अन्य फसलों में नुकसान हुआ है. इस संबंध में सर्वे करवाए जा रहे हैं. साथ ही अफीम किसान नुकसान को लेकर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को सूचना दें. अफीम की फसल को नारकोटिक्स विभाग देखता है. अन्य फसलों में अगर नुकसान है और किसानों ने बीमा करवा रखा है तो नियमानुसार आवेदन करें.

कहीं डोडे फूटे तो कहीं आड़ी पड़ी अफीम की फसल : मेवाड़ की प्रमुख वाणिज्य फसल कहलाई जाने वाली अफीम में कुछ क्षेत्रों में खराबा होने की बात सामने आई है. स्थिति यह है कि जहां फसल अगेती (एडवांस) थी और डोडे बड़े हो गए तो वहां डोडे फूट गए. ओलावृष्टि के दौरान हवा चलने से फसल आड़ी पड़ गई. उदपुरा घाट निवासी रमेश मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. गेहूं की फसल आदि पड़ गई और अफीम में भी नुकसान है.

ओछड़ी निवासी दशरथ मेनारिया ने बताया कि बीती रात को ओलावृष्टि एवं बरसात के कारण अफीम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. अफीम की फसल से पत्ते नीचे गिर गए. ऐसे में अब फसल से पूरी तरह पैदावार लेने में परेशानी आ सकती है. सरकार फसल में हुए नुकसान की गिरदावरी करवा कर राहत दे. चित्तौड़गढ़ जिले में वैसे इन दिनों काफी तेज सर्दी पड़ रही है, लेकिन ओलावृष्टि एवं बरसात के बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्दी बढ़ी है. एक दिन पूर्व जहां तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी वहीं अगले ही दिन सोमवार को तेज सर्दी का अहसास हुआ.