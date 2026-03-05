ETV Bharat / state

Bomb Threat : 4 शहरों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जाप्ता तैनात

हाईकोर्ट को भी मिल चुकी धमकी : इससे पहले जयपुर स्थित हाईकोर्ट को पिछले दिनों में कई बार बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल आए हैं. हालांकि, इन मामलों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ कि ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजने के पीछे आखिर मंशा क्या है. इधर, जयपुर में कई सरकारी इमारतों, अस्पतालों और स्कूलों को भी ब्लास्ट धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. पुलिस का कहना है कि धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके चलते इन्हें ट्रैस करना काफी मुश्किल हो जाता है.

तलाशी में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु : थानाधिकारी बृजमोहन ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ ही एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची. इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस भी तैनात रही. कोर्ट परिसर में चप्पे-चप्पे की तलशी ली गई. हालांकि, जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. उन्होंने कहा, धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में जांच जारी है.

जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/नागौर : बीकानेर जिले की सभी अदालतों , जोधपुर ग्रामीण डीजे कोर्ट और जयपुर के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इधर, राजधानी जयपुर में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल आने से हड़कंप मच गया. इस बार सेशन कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल आया है. जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिसर को खाली करवाकर सर्च अभियान चलाया. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली. सदर थानाधिकारी बृजमोहन कविया ने बताया कि आज गुरुवार को सेशन कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल आया था. जिसमें सिविल कोर्ट (कमरा नंबर 125) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई.

जयपुर में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

वहीं बीकानेर मुख्य न्यायालय परिसर सहित अन्य अधीनस्थ ग्रामीण कोर्ट में गुरुवार सुबह बम होने की धमकी के ईमेल के बाद हड़कंप मच गया. बीकानेर के जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कोर्ट में बम होने की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई और तत्काल ही कचहरी परिसर को खाली करवाया गया. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और कचहरी परिसर के एक-एक कोने की जांच की जा रही है.

कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ सहित अनेक थानाधिकारी और पुलिस जाप्ता फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे. खुद पुलिस अधीक्षक मौके पर जायजा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि बम होने की सूचना ईमेल के जरिए मिली है और उसकी जांच करवा रहे हैं. फिलहाल कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर एक-एक कोने की बारीकी से जांच की जा रही है.

पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी, मेल भेजने वाले का नहीं लग पा रहा सुराग

सुबह आया ईमेल : दरअसल, धमकी भरा ईमेल सुबह आया था और सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही इस बात की सूचना फैल गई और पुलिस को भी सूचना दी गई. जिस वक्त बम होने की सूचना फैली उस वक्त कोर्ट परिसर में ज्यादा लोग नहीं थे. कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो उन्हें मुख्य द्वार के बाहर ही रोक दिया गया और कोर्ट परिसर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया. जगह-जगह डॉग्स स्क्वायड की टीम जांच कर रही है. वहीं जोधपुर डीजे ग्रामीण कोर्ट को भी धमकी मिली है जिसके बाद कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है.

नागौर कोर्ट में भी बम की धमकी (ETV Bharat Nagaur)

नागौर और मेड़ता डीजे कोर्ट को भी धमकी : नागौर जिला न्यायालय और मेड़ता डीजे कोर्ट को ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिली है. इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है. बार संघ अध्यक्ष डॉ. पवन श्रीमाली ने बताया कि जब अधिवक्ता होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसी दौरान न्यायिक अधिकारियों ने धमकी मिलने की जानकारी दी. इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से न्यायिक कार्य रोकने का निर्णय लिया.

जानकारी के अनुसार 5 मार्च की सुबह कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से मेल भेजा गया. इस मेल में दावा किया गया कि दोपहर 2 बजे न्यायालय परिसर में 14 साइनाइड बम विस्फोट किए जाएंगे. संदेश में यह भी लिखा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 11 बजे तक सभी लोगों को परिसर से बाहर निकाल लिया जाए. मेल में यह भी दावा किया गया कि विस्फोटक उपकरण ड्रोन के माध्यम से लगाए गए हैं और संभावित नुकसान का दायरा लगभग 1.75 किलोमीटर तक हो सकता है. धमकी की सूचना मिलते ही नागौर कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया. बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट किया गया. फिलहाल पुलिस को तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और मामले की जांच में जुटी हुई है.