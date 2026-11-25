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BJP के मंच पर आमने-सामने आया पूर्व विधायक का परिवार, भतीजे ने कहा- चाचा के बयान से पिता के सम्मान को पहुंची ठेस

BJP के मंच पर आमने-सामने आया पूर्व विधायक का परिवार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के ठुठवा मेले में इस बार दंगल-कुश्ती और पारंपरिक आयोजनों से ज्यादा चर्चा बीजेपी के पंडाल की रही. मंच पर टिकट की दावेदारी को लेकर पूर्व विधायक स्वर्गीय बाला प्रसाद अवस्थी के भाई आनंद किशोर अवस्थी और उनके बेटे राजीव अवस्थी उर्फ लालू आमने-सामने आ गए.

मंच से शुरू हुई जुबानी जंग उस समय और गरमा गई, जब दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने नजर आए. विवाद बढ़ने पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थकों को समझाते दिखाई दिए.

दरअसल, बीते मंगलवार को ठुठवा मेले में लगे भाजपा के राजनीतिक पंडाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आनंद किशोर अवस्थी ने अपने भाई और पूर्व विधायक स्वर्गीय बाला प्रसाद अवस्थी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बाला प्रसाद अवस्थी को राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता था और वह उन्हें स्कूटर पर बैठाकर ले जाते थे. BJP के मंच पर आमने-सामने आया पूर्व विधायक का परिवार (Photo Credit; ETV Bharat) उन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें विधायक बनाने में भूमिका निभाई. आनंद किशोर अवस्थी ने आगे कहा कि अब बाला प्रसाद अवस्थी नहीं हैं और उनके बेटे राजीव अवस्थी उर्फ लालू ने भी टिकट की दावेदारी ठोक दी है. भावुक नजर आए राजीव अवस्थी इस दौरान राजीव अवस्थी उर्फ लालू ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां वह भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि उनके पिता बाला प्रसाद अवस्थी धौरहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानते थे. राजीव ने अपने चाचा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पिता के बारे में इस तरह की बातें कहने से बेहतर था कि मुझे जूते मार दिए जाते, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर उनके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है.