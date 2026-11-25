BJP के मंच पर आमने-सामने आया पूर्व विधायक का परिवार, भतीजे ने कहा- चाचा के बयान से पिता के सम्मान को पहुंची ठेस
राजीव अवस्थी ने कहा कि मेरे पिता के बारे में इस तरह की बातें कहने से बेहतर था कि मुझे जूते मार दिए जाते.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:42 PM IST
लखीमपुर खीरी : धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के ठुठवा मेले में इस बार दंगल-कुश्ती और पारंपरिक आयोजनों से ज्यादा चर्चा बीजेपी के पंडाल की रही. मंच पर टिकट की दावेदारी को लेकर पूर्व विधायक स्वर्गीय बाला प्रसाद अवस्थी के भाई आनंद किशोर अवस्थी और उनके बेटे राजीव अवस्थी उर्फ लालू आमने-सामने आ गए.
मंच से शुरू हुई जुबानी जंग उस समय और गरमा गई, जब दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने नजर आए. विवाद बढ़ने पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थकों को समझाते दिखाई दिए.
दरअसल, बीते मंगलवार को ठुठवा मेले में लगे भाजपा के राजनीतिक पंडाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आनंद किशोर अवस्थी ने अपने भाई और पूर्व विधायक स्वर्गीय बाला प्रसाद अवस्थी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बाला प्रसाद अवस्थी को राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता था और वह उन्हें स्कूटर पर बैठाकर ले जाते थे.
उन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें विधायक बनाने में भूमिका निभाई. आनंद किशोर अवस्थी ने आगे कहा कि अब बाला प्रसाद अवस्थी नहीं हैं और उनके बेटे राजीव अवस्थी उर्फ लालू ने भी टिकट की दावेदारी ठोक दी है.
भावुक नजर आए राजीव अवस्थी
इस दौरान राजीव अवस्थी उर्फ लालू ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां वह भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि उनके पिता बाला प्रसाद अवस्थी धौरहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानते थे. राजीव ने अपने चाचा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पिता के बारे में इस तरह की बातें कहने से बेहतर था कि मुझे जूते मार दिए जाते, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर उनके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है.
मंच पर जुबानी टकराव
मंच पर दोनों पक्षों के बीच जुबानी टकराव के बाद समर्थकों में भी तकरार की स्थित बन गई. राजीव अवस्थी के समर्थक आनंद किशोर अवस्थी पर आक्रामक नजर आए. हालात बिगड़ते देख भाजपा के पदाधिकारी कमलेश मिश्रा और कार्यकर्ता बीच-बचाव करते हुए समर्थकों को शांत कराने में जुट गए.इस घटनाक्रम के दौरान मंच पर भाजपा के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी मौजूद थे.
बता दें कि पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी का लंबी बीमारी के बाद 16 अक्टूबर 2026 को निधन हो गया था. उनके निधन के बाद धौरहरा विधानसभा सीट पर भाजपा के भीतर टिकट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मौजूदा विधायक विनोद शंकर अवस्थी के साथ पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के पुत्र राजीव अवस्थी उर्फ लालू भी टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं.
वहीं, भाजपा के निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की दावेदारी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक नाम टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, कमलेश मिश्रा और राजीव अवस्थी उर्फ लालू को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है.
भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में अभी आया है जांच की जाएगी कि आखिर मामला क्या था और कार्रवाई की जाएगी. भाजपा एक अनुशासित पार्टी है अनुशासन ही प्राथमिकता है.
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