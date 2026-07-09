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दिल्ली में बारिश के बीच मंत्री प्रवेश वर्मा ने की मानसून कंट्रोल रूम से समीक्षा, मिली जलभराव की 120 शिकायतें

अधिकारियों ने बताया कि भारी वर्षा के बावजूद मिंटो ब्रिज, जखीरा, धौला कुआं आदि जलभराव वाले अंडरपासों सहित अधिकांश मार्गों पर यातायात सुचारु बना रहा.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने की इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा
मंत्री प्रवेश वर्मा ने की इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 9:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा के बीच सरकार की मानसून तैयारियों की बड़ी परीक्षा हुई. लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को 24×7 पीडब्ल्यूडी मानसून कंट्रोल रूम पहुंचकर शहरभर में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने लाइव सीसीटीवी फीड के माध्यम से विभिन्न स्थानों की निगरानी करने के साथ फील्ड टीमों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों को पूरे मानसून सीजन के दौरान अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए. इस दौरान मंत्री ने जन शिकायत निवारण व्यवस्था की भी समीक्षा की.

24×7 संचालित मानसून कंट्रोल रूम में सहायक अभियंता लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं. नागरिक जलभराव अथवा संबंधित समस्याओं की सूचना टोल-फ्री हेल्पलाइन 1908, कंट्रोल रूम नंबर 011-23490323 अथवा WhatsApp चैटबॉट 8130188222 पर दे सकते हैं. प्राप्त प्रत्येक शिकायत को तत्काल संबंधित कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता (फील्ड) एवं फील्ड स्टाफ को भेजा जाता है ताकि तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

कहा तैयारियों का परिणाम: मंत्री प्रवेश वर्मा ने इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा की, जिसके माध्यम से शहर के संवेदनशील एवं जलभराव संभावित स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि भारी वर्षा के बावजूद मिंटो ब्रिज, जखीरा, धौला कुआं और मूलचंद जैसे परंपरागत जलभराव वाले प्रमुख अंडरपासों सहित अधिकांश मुख्य मार्गों पर यातायात सुचारु बना रहा. यह विभाग की ओर से की गई व्यापक तैयारियों का परिणाम है. पिछले 48 घंटों के दौरान लगभग 120 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया. अधिकांश मामलों में जलभराव को 15 से 30 मिनट के भीतर समाप्त कर दिया गया, हालांकि यह वर्षा की तीव्रता और स्थल की परिस्थितियों पर निर्भर रहा.

45 स्थानों पर 179 सीसीटीवी से की जा रही निगरानी

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील 45 स्थानों की पहचान की है, जिनमें प्रमुख अंडरपास भी शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े 179 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है. मैदानी स्तर पर तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए विभाग ने शहरभर में 167 स्थानों पर 754 स्थायी पंप और 273 स्थानों पर 305 अस्थायी पंप तैनात किए हैं. इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग टीमें, मशीनरी, पंप एवं आपातकालीन स्टाफ पूरे मॉनसून सीजन के दौरान हर समय तैयार हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

24 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा

अधिकारियों ने मंत्री प्रवेश वर्मा को बताया कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, फिर भी मिंटो ब्रिज, जखीरा, धौला कुआं और मूलचंद जैसे वे स्थान, जो कभी गंभीर जलभराव के लिए जाने जाते थे, वहां यातायात सामान्य बना रहा. यह कई महीनों की तैयारी और हमारे इंजीनियरों, फील्ड स्टाफ तथा आपातकालीन टीमों की अथक मेहनत का परिणाम है. उन्होंने आगे कहा कि हमारा काम चौबीसों घंटे जारी है. प्रत्येक शिकायत की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है, हर संवेदनशील स्थान पर लगातार नजर रखी जा रही है और हमारी टीमें किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमारा उद्देश्य स्पष्ट है- भारी बारिश के दौरान भी दिल्लीवासियों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराना.

सौरभ भारद्वाज ने जलभराव पर सरकार को घेरा

वहीं आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में सब जगह से विकास बह रहा है. उन्होंने हाल ही में बनी एक सड़क का वीडियो साझा कर कहा कि अभी सड़क बनी थी. अभी सरकार ने पैसा बहाया था. अब सड़क पर पानी और भाजपा सरकार की इज्जत सब बह रही है. वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ऑनलाइन वायरल हो रही मीडिया तस्वीरों में जगह-जगह पानी भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन मंत्री ने गैर-जिम्मेदाराना और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि ये तस्वीरें कंप्यूटर से बनाई गई थीं या डिजिटल रूप से बदली गई थीं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके.

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Last Updated : July 9, 2026 at 9:00 PM IST

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