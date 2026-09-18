जमशेदपुर में स्कूली वैन डिवाइडर से टकराई, कई बच्चे घायल, दो की हालत गंभीर
जमशेदपुर में स्कूली बच्चों से भरी एक निजी स्कूल वैन डिवाइडर से टकरा गई. घटना से कई बच्चे घायल हो गए हैं.
Published : September 18, 2026 at 10:06 AM IST
जमशेदपुर: शहर के टेल्को थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भारी वैन डिवाइडर से टकरा जाने से वैन में सवार कई बच्चे घायल हो गए हैं. टेल्को थाना के पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल बच्चों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है. शुक्रवार सुबह टेल्को स्टेडियम-भुवनेश्वरी मंदिर रोड के पास स्कूल बच्चों से भरी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस घटना से वैन में सवार 15 से 17 बच्चे घायल हो गए हैं.
घटना को लेकर बताया जा रहा है की एक निजी स्कूल वैन टेल्को स्टेडियम की ओर से बच्चों को छोड़ने के लिए आ रही थी. इस दौरान बच्चों से भरी वैन सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया. डिवाइडर से स्कूल वैन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन का चैंबर तक फट गया. इधर टक्कर की आवाज धमाके के जैसा हुआ और वैन में सवार स्कूली बच्चों की जोर से चीख चीत्कार से स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.
स्थानीय लोगों ने घायल छात्रों का पहुंचाया अस्पताल
स्थानीय लोगों की मदद से वैन में सवार सभी बच्चों को बाहर निकाला गया. इस वैन में छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे भी थे. घटना में वैन चालक के अलावा दो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से वैन में सवार सभी बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा गया. मामले में टेल्को थाना प्रभारी एस प्रसाद ने बताया की इस घटना में दो बच्चे और चालक गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है. घटना कैसे घटी इसकी जांच की जा रही है.
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