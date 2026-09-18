ETV Bharat / state

जमशेदपुर में स्कूली वैन डिवाइडर से टकराई, कई बच्चे घायल, दो की हालत गंभीर

जमशेदपुर में स्कूली बच्चों से भरी एक निजी स्कूल वैन डिवाइडर से टकरा गई. घटना से कई बच्चे घायल हो गए हैं.

ACCIDENT
हादसे में क्षतिग्रस्त हुई स्कूल वैन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: शहर के टेल्को थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भारी वैन डिवाइडर से टकरा जाने से वैन में सवार कई बच्चे घायल हो गए हैं. टेल्को थाना के पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल बच्चों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है. शुक्रवार सुबह टेल्को स्टेडियम-भुवनेश्वरी मंदिर रोड के पास स्कूल बच्चों से भरी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस घटना से वैन में सवार 15 से 17 बच्चे घायल हो गए हैं.

घटना को लेकर बताया जा रहा है की एक निजी स्कूल वैन टेल्को स्टेडियम की ओर से बच्चों को छोड़ने के लिए आ रही थी. इस दौरान बच्चों से भरी वैन सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया. डिवाइडर से स्कूल वैन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन का चैंबर तक फट गया. इधर टक्कर की आवाज धमाके के जैसा हुआ और वैन में सवार स्कूली बच्चों की जोर से चीख चीत्कार से स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

डिवाइडर से टकराई स्कूली वैन (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों ने घायल छात्रों का पहुंचाया अस्पताल

स्थानीय लोगों की मदद से वैन में सवार सभी बच्चों को बाहर निकाला गया. इस वैन में छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे भी थे. घटना में वैन चालक के अलावा दो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से वैन में सवार सभी बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा गया. मामले में टेल्को थाना प्रभारी एस प्रसाद ने बताया की इस घटना में दो बच्चे और चालक गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है. घटना कैसे घटी इसकी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: सोनाहातू में हाइवा ने बाइक सवार पति-पत्नी को कुचला, दोनों की मौत, 7 घंटे जाम रही सिल्ली-रांगामाटी सड़क

गुमला में बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

रांची-जमशेदपुर NH-33 पर रफ्तार का कहर, घास काट रहे मजदूरों को कंटेनर ने रौंदा, महिला समेत दो की मौत, तीन घायल

TAGGED:

स्कूली वैन दुर्घटना
जमशेदपुर
सड़क हादसा
STUDENTS
ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.