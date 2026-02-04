ETV Bharat / state

डीजल पौधा का बीज खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर

सभी सदर अस्पताल में भर्ती: बच्चों की बिगड़ती हालत देखकर परिजनों ने सभी को इलाज के लिए चैनपुर पीएचसी में भर्ती कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

क्या हुआ था?: परिजनों बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे गांव के सभी बच्चे एक साथ खेल रहे थे. जहां खेलते समय सभी गांव के पूरब की तरफ पोखरा के पास चले गए. जहां उन्होंने डीजल के पौधे का बीज बादाम समझकर खा लिया और उसके बाद घर आ गए. करीब दो घंटे बाद एक के बाद एक सभी बच्चों का तबीयत बिगने लगी. बच्चों को उल्टी होने लगी.

कुल 8 बच्चे बीमार: डीजल पौधा के बीज खाने से बीमार होने वालों में मधुरना गांव निवासी लुटन राम की 8 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी, पिंटू राम की 4 वर्ष की पुत्री लाडो कुमारी और 7 वर्षीय पुत्री ट्विंकल कुमारी, प्रवीण कुमार का 8 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार, दुलारचंद राम का बेटा अभिषेक कुमार, सोमारु कुमार का पुत्र कृष कुमार और आशीर्वाद कुमार शामिल है.

बच्चों खेलने गए थे. उसी दौरान डीजल पौधा का फल खा लिया. उसका बीज खाने से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी थी. जिसके बाद सदर अस्पताल लेकर आए हैं."- सोमारु कुमार, कृष और आशीर्वाद कुमार के पिता

कैसी हालत है बच्चों की?: भभुआ सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. त्रिभुवन ने बताया कि मदुरना गांव से 8 बच्चों को गंभीर हालत में लाया गया था. परिजनों ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्होंने डीजल के पौधे का बीज खा लिया है. जिसके बाद सभी की तभीयत बिगड़ गई. सदर अस्पताल में त्वरित ट्रीटमेंट से सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा है. सही समय पर इलाज होने से सभी बच्चे खतरे बाहर हैं.

"चैनपुर थाना क्षेत्र के मदुरना गांव से गंभीर हालत में 8 बच्चों को लाया गया था. सभी को उल्टी हो रही था. बच्चों के माता-पिता ने बचाया कि इन लोगों ने कोई जंगली फल का बीज खा लिया था, जिससे तबीयत बिगड़ गई है. फिलहाल सभी की हालत स्थिर है."- डॉ त्रिभुवन, चिकित्सक, सदर अस्पताल, भभुआ

क्या होता है डीजल का पौधा?: असल में डीजल के पौधे का वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा (Jatropha) है, जिसे बोलचाल में डीजल पौधा या 'रतनजोत' कहते हैं. यह झाड़ीनुमा होता है, जिसके बीजों मं 25-30% तक तेल होता है. इसे प्रोसेस्ड करके बायोडीजल बनाया जाता है. यह सामान्यत: बंजर या कम उपजाऊ जमीन पर उगता है और लंबे समय (40-50 वर्ष) तक फल देता है. फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर पीले या काले पड़ जाते हैं. इन फलों के अंदर छोटे काले रंग के बीज होते हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार में पास्ता ने ले ली बाप-बेटे की जान! खाने के थोड़ी देर बाद बिगड़ी कई लोगों की तबीयत