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सितारगंज में पीलिया-डायरिया का कहर, एक मासूम की गई जान, 40 बच्चे पड़े बीमार

उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में पीलिया और डायरिया से हाहाकार, पीलिया पीड़ित एक बच्चे की मौत, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप

Sitarganj Children Fell Ill
सितारगंज में पीलिया-डायरिया का कहर (फोटो सोर्स- Health Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 4:06 PM IST

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खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के नयागांव इलाके में पीलिया एवं डायरिया से 40 बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि डायरिया से पीड़ित एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है. जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. साथ ही अलर्ट मोड में भी आ गया है.

वहीं, सीएमओ केके अग्रवाल की ओर से जहां रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन कर इलाके में बीमार बच्चों की जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं जल संस्थान के अधिकारियों को उस इलाके में दूषित पानी की सप्लाई की जांच कर उसे बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि, बीमारी को फैलने से रोका जा सके.

नयागांव में पीलिया से 10 साल के बच्चे की मौत, 40 बच्चे बीमार: दरअसल, सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के नयागांव में पीलिया से 10 साल के बच्चे की मौत होने की बात कही जा रही है. जबकि, 40 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं. जिनका उपचार सरकारी व निजी अस्पतालों में चल रहा है. मृतक बच्चे का नाम अल्तमस बताया जा रहा है. इस घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा गया है.

स्वास्थ्य विभाग दूषित खाना व दूषित पानी का इस्तेमाल होने की बात कह रहा है. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी गठित की है. पेयजल विभाग को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है. जिसके बाद टीम ने गांव में पहुंचकर पानी के सैंपल ले लिए हैं.

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के विधानसभा क्षेत्र में पीलिया-डायरिया का कहर: जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की सितारगंज विधानसभा सीट के अंतर्गत नयागांव में इन दिनों पीलिया-डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है. इस बीमारी से इलाके के करीब 40 बच्चे पीलिया का शिकार हो गए हैं.

भाई की मौत तो बहन भी बीमार: एक बच्चे अल्तमस की हालत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि अल्तमस की एक बहन भी पीलिया की चपेट में है, उसका उपचार भी रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

बुखार, कमजोरी, सीने के दर्द की शिकायत से जूझ रहे बच्चे: इनमें 7 बच्चों का उपचार स्थानीय स्तर पर निजी अस्पतालों में चल रहा है, तो कुछ लोग अपने बच्चों को उपचार के लिए क्षेत्र से बाहर के निजी अस्पतालों में ले गए हैं, जहां उनका उपचार चल रह है. बताया जा रहा है कि गांव में 40 से ज्यादा बच्चे बुखार, कमजोरी, सीने में दर्द की शिकायत से जूझ रहे हैं.

बच्चों में काला पीलिया के पाए गए लक्षण: मेडिकल जांच में ज्यादातर बच्चों में काला पीलिया के लक्षण पाए गए हैं. जिसमें मो अरमान, सूफियान सूरी, मोहम्मद रहमान, मो साद, मो जुनेर, मो उजेफ, मुजाहिद निजी अस्पताल में भर्ती हैं. इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंम मचा हुआ, तो एक साथ इतने बच्चों के बीमारी से ग्रसित होने से इलाके में दहशत का माहौल है.

क्या बोले सीएमओ? वहीं, जिले के सीएमओ केके अग्रवाल का कहना है कि बीमारी के सही जानकारी का पता लगाने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया. साथ ही विभाग ने पेयजल विभाग को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है. जिस पर पेयजल विभाग की टीम व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में लगे वाटर टैंक व नलों के पानी के भी सैंपल ले लिए हैं.

एसएमओ ने दूषित पानी, दूषित खाने साफ सफाई ना होने से पीलिया या डायरिया फैलने की बात कही है. उनके मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित टीम ने बीमार बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है. साथ ही जल संस्थान से दूषित पानी की जांच कर उस इलाके में शुद्ध पेयजल व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की गई है. ताकि, बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके.

"मामला मेरे संज्ञान में आया है. नयागांव में पीलिया का मामला सामने आया है. जिसके तहत एक बच्चा प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ था. उसकी हालत में सुधार न होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया था. जहां उसकी मौत हो गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित की गई. जिसमें पता चला कि गांव में 40 बच्चे बीमार हुए हैं. इसकी जांच की जा रही है कि पीलिया फैलने के क्या कारण हैं?"- केके अग्रवाल, सीएमओ, उधम सिंह नगर

"जल संस्थान को भी पत्र लिखकर दूषित जल की समस्या को तत्काल दूर करने को कहा गया है. ताकि, इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके. स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर बच्चों की जांच कर रही है. साथ जांच की जा रही है कि बच्चों के बीमार पड़ने की असली वजह क्या थी?"- केके अग्रवाल, सीएमओ, उधम सिंह नगर

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