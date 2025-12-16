ETV Bharat / state

पलामू में जंगली फल खाने से सात बच्चे बीमार, अस्पताल में चल रहा इलाज

पलामूः जिला में पाटन थाना क्षेत्र के इलाके में जंगली फल खाने से सात बच्चे बीमार हो गए हैं. चार बच्चों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है जबकि तीन बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं.

दरअसल, पाटन थाना क्षेत्र में बच्चे अपने माता-पिता के साथ धान के खेत में गए थे. बच्चे आपस में खेलते हुए जंगली फल को खाया था. जंगली फल खाने के आधे घंटे बाद एक-एक करके सभी बच्चे बेहोश होते चले गए. बेहोश होने के बाद परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. सलोनी कुमारी, सृष्टि कुमारी, विसमय कुमार, प्रीतम कुमार का इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में किया जा रहा है जबकि तीन बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल के पुलिस आउटपोस्ट में तैनात एएसआई पुष्पा डोडराय एवं जवान महेंद्र कुमार ने बताया कि बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है, परिजनों ने सभी को बताया है कि बच्चों ने जंगली फल खाया था. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में डॉक्टर की टीम बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए है. बीमार बच्चे होश में आ गए हैं. दरअसल पलामू इलाके में पहले भी जेट्रोफा नामक पौधे का फल खाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चे बीमार हुए हैं.