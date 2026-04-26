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गिरिडीह में गोलगप्पा खाने से बीमार हुए 20 से अधिक बच्चे, एक की मौत

गिरिडीहः गोलगप्पा खाना बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुआ है. यहां 20 से अधिक बच्चे बीमार ( फूड पॉइजनिंग ) हो गए हैं. बीमार बच्चों में एक की जान चली गई है. बीमार लोगों में एक युवती भी है. यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के बजटो - कुम्हरगढ़िया गांव की है.

बीमार बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया है. सदर अस्पताल आए बच्चों के परिजनों ने बताया कि गांव में गोलगप्पा बेचने आया था. इसी गोलगप्पा का सेवन बच्चों ने किया था. गोलगप्पा खाने वाले सभी बच्चे एक एक कर बीमार पड़ने लगे. बीमार बच्चों का इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया लेकिन सुधार नहीं हुआ. ऐसे में बच्चों को इलाज के सदर लाया गया. जिस बच्चे की मौत हुई है उसका नाम 6 वर्षीय रंजन कुमार हैं.

जानकारी देते एसडीएम और सिविल सर्जन (Etv Bharat)

इधर मामले की सूचना डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली, जिसके बाद एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, सिविल सर्जन डॉ बीपी सिंह, एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, बीडीओ गणेश रजक, थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के अलावा पूर्व विधायक जेपी वर्मा भी पहुंचे. स्थिति को देखते हुए तुरंत ही चिकित्सक के साथ एम्बुलेंस को गांव के लिए रवाना किया गया. एक एक कर लगभग डेढ़ दर्जन बीमार को अस्पताल लाया गया. कुम्हरगढ़िया निवासी मनोज कुमार ने बताया कि गांव के दो दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं.



डीसी ने भी जाना हाल