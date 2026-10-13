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7 बजे सुबह मां दुर्गा के मंदिर गए थे सभी ग्रामीण, 11 बजे लौटते ही गांव में मची चीख-पुकार

कई बच्चे बीमार ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार में बगहा पुलिस जिला अंतर्गत भैरोगंज थाना क्षेत्र के मशहवा गांव में मंगलवार सुबह कथित तौर पर फूड प्वाइजनिंग से 13 बच्चे बीमार हो गए. सभी बच्चों को आनन-फानन में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

खिचड़ी बनाकर खाए थे बच्चे