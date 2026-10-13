7 बजे सुबह मां दुर्गा के मंदिर गए थे सभी ग्रामीण, 11 बजे लौटते ही गांव में मची चीख-पुकार
बगहा के मशहवा गांव में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक साथ 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. रिपोर्ट- दिलीप कुमार
Published : October 13, 2026 at 7:19 PM IST
बगहा: बिहार में बगहा पुलिस जिला अंतर्गत भैरोगंज थाना क्षेत्र के मशहवा गांव में मंगलवार सुबह कथित तौर पर फूड प्वाइजनिंग से 13 बच्चे बीमार हो गए. सभी बच्चों को आनन-फानन में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.
खिचड़ी बनाकर खाए थे बच्चे
बीमार बच्चों की मां प्रतिमा देवी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे परिवार के सदस्य गांव से लगभग पांच किलोमीटर दूर विशंभरापुर स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए थे. पैदल जाने के कारण बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया था. सुबह 11 बजे के बाद जब वे लौटे तो कई बच्चों की हालत खराब थी.
"बच्चे मिलकर खिचड़ी बनाए थे और खाए थे. उन्हें उल्टियां हो रही थीं. इसके बाद ग्रामीण चिकित्सक बबलू कुमार की मदद से एंबुलेंस बुलाकर सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया."- प्रतिमा देवी, बीमार बच्चे की मां
13 बच्चों की बिगड़ी तबीयत
बीमार बच्चों में गणेश दास की पुत्रियां अंजली कुमारी (3), सलोनी कुमारी (8) और शिल्पी कुमारी (10), राजू दास की पुत्री शीतल कुमारी (6), पुत्र लकी कुमार (3) और पुत्री पिंकी कुमारी (2), सुबास दास की पुत्रियां मनीषा कुमारी (12) और गीतांजलि कुमारी (7), उमेश दास के पुत्र सोनू कुमार (3), पुत्री खुशी कुमारी (10) और पुत्र राहुल कुमार (8) तथा मनोज दास के पुत्र मुकेश कुमार (15) शामिल हैं.
"सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी."- डॉक्टर राजीव कुमार, चिकित्सक
मैगी, कुरकुरे और चिप्स मिलाकर बनाई थी खिचड़ी
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार घर में खाना नहीं बना था. भूख लगने पर बच्चों ने खुद खिचड़ी बनाने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि खिचड़ी में दाल चावल नमक के साथ मैगी कुरकुरे और चिप्स भी मिला दिए गए थे. इसे खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. हालांकि तबीयत बिगड़ने का असली कारण क्या है, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा.
बताया जाता है कि बच्चों के पिता गोरखपुर में मजदूरी करते हैं. फिलहाल सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है.
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