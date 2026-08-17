तीसरी सोमवारी पर गंगा स्नान के दौरान हादसा, 7 बच्चे डूबे.. 2 शव बरामद
सावन की तीसरी सोमवारी पर गंगा स्नान के दौरान पटना में 7 बच्चे डूब गए. हालांकि तीन को बचा लिया गया है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : August 17, 2026 at 2:03 PM IST
पटना: सावन की तीसरी सोमवारी पर पटना में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय गंगा घाट पर नदी में नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए. हालांकि स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीन बच्चों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया है. वहीं, दो बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि दो बच्चे अभी भी लापता हैं.
7 में 4 बच्चे गंगा में डूबे: सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. इनमें 4 लड़की और 3 लड़का शामिल है. लड़कियों की पहचान राधिका कुमारी, आरती कुमारी, नंदनी कुमारी और बबली कुमारी के रूप में हुई हैं. इनमें नंदनी (15) और राधिका (17 वर्ष) के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि बबली (12) और आरती (21) की तलाश जारी है.
गंगा स्नान के दौरान डूबे सभी: चश्मदीद रॉकी कुमार ने बताया कि सावन की तीसरी सोमवारी पर गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में लोग आए हुए थे. सुबह से ही घाट पर काफी भीड़ उमड़ रही थी. उसी दौरान ये बच्चे नहाने के दौरान डूबने लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के लोगों को तुरंत जानकारी दी गई लेकिन दो-ढाई घंटे बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहंची.
"स्थानीय गोताखोरो की मदद से तीन को बचाया गया है, जबकि चार डूब गए. चार में से दो बच्चियों का शव बरामद कर लिया गया है. बाकी लापता बच्चों की तलाश के लिए एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर जुटे हुए हैं."- रॉकी कुमार, स्थानीय
मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम: वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद बख्तियारपुर थानाध्यक्ष देवानंद शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में लापता बच्चों की तलाश लगातार जारी है. एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है.
ये भी पढ़ें: बिहार में दर्दनाक हादसा, गंगा में स्नान के दौरान तीन दोस्त डूबे