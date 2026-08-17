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तीसरी सोमवारी पर गंगा स्नान के दौरान हादसा, 7 बच्चे डूबे.. 2 शव बरामद

तीसरी सोमवारी पर गंगा में डूबे बच्चे ( ETV Bharat )

पटना: सावन की तीसरी सोमवारी पर पटना में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय गंगा घाट पर नदी में नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए. हालांकि स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीन बच्चों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया है. वहीं, दो बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि दो बच्चे अभी भी लापता हैं. 7 में 4 बच्चे गंगा में डूबे: सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. इनमें 4 लड़की और 3 लड़का शामिल है. लड़कियों की पहचान राधिका कुमारी, आरती कुमारी, नंदनी कुमारी और बबली कुमारी के रूप में हुई हैं. इनमें नंदनी (15) और राधिका (17 वर्ष) के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि बबली (12) और आरती (21) की तलाश जारी है. दो लड़कियों के शव बरामद, दो लापता (ETV Bharat)