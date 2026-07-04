ETV Bharat / state

दुमका में जहरीले फल का बीज खाने से एक दर्जन बच्चे बीमार, छह का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज

दुमका में जहरीले फल का बीज खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गये हैं.

Several children fall ill after eating seeds of poisonous fruit in Dumka
अस्पताल में भर्ती बच्चे और जहरीला फल का बीज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 4, 2026 at 11:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला में शिकारीपाड़ा के खाड़ुकदमा गांव में जहरीले फल का बीज खाने से एक दर्जन बच्चे की हालत बिगड़ गई है. पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में इनमें से छह को बेहतर इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया. अभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है.

क्या है पूरा मामला

शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के खाड़ुकदमा गांव के करीब एक दर्जन बच्चों ने खेल खेल में जहरीले फल के बीज खा लिए, जिस कारण सभी की तबीयत बिगड़ गई. सभी बच्चों को इलाज के लिए शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया. इनमें छह बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ने पर समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दुमका फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, इलाज के बाद सभी की हालत में सुधार है.

परिजनों ने बताया कि सभी बच्चे एक साथ स्कूल गए थे. वापस लौटने के दौरान बच्चों ने काजू का फल समझकर जहरीले फल को तोड़ा और उसके अंदर के बीज को निकालकर खा लिया. जहरीला फल खाने के साथ ही सभी की तबीयत बिगड़ गई. सभी बच्चे अपने-अपने घर पहुंचकर पेट दर्द और शरीर में ऐंठन की शिकायत की और अर्धबेहोशी की हालत में गिर पड़े.

परिजनों ने आनन-फानन में पहले शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज के लिए भर्ती कराया पर छह की हालत नाजुक होने पर दुमका अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. बीमार बच्चे सभी अलग-अलग परिवार के हैं. बीमार पड़े बच्चों में अमीनुल अंसारी (8 वर्ष), शहनबाज अंसारी (7 वर्ष), जुनेद अंसारी (5 वर्ष), मो. वसीर आलम (8 वर्ष), रिजवान अंसारी (8 वर्ष) शामिल है. बाकी बच्चों का इलाज शिकारीपाड़ा के अस्पताल में चल रहा है.

डॉक्टरों के अनुसार- सभी बच्चे खतरे से बाहर

अस्पताल में इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चों को आवश्यक दवा दी गई हैं. फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं पर उनपर विशेष नज़र रखी जा रही है.

इसे भी पढे़ं- जंगली फल खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, बोकारो के अलारगो प्राथमिक विद्यालय की सभी लड़कियां

इसे भी पढे़ं- गढ़वा के खरौंधी कस्तूरबा विद्यालय की सैकड़ों बच्चियां बीमार, साठ का इलाज जारी

इसे भी पढे़ं- रिम्स कैंटीन में खाना के साथ मिले अंडे खाने से मरीज सहित कई लोग बीमार, जांच के लिए प्रबंधन ने बनाई कमेटी

TAGGED:

DUMKA
CHILDREN SICK AFTER EATING SEEDS
EATING SEEDS OF POISONOUS FRUIT
विषाक्त फल खाने से बच्चे बीमार
SICK FROM TOXIC FRUIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.