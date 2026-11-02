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मौसाजी बनकर बिहार के गया से बच्चों को ले जा रहा था दिल्ली, हरियाणा की NGO ने किया भंडाफोड़

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

गया: बिहार का गया बाल मजदूरी के लिए तस्करी का हब बनता जा रहा है. रविवार की देर शाम 12 बच्चों को मानव तस्करी के शक में अलीगढ़ स्टेशन पर मुक्त कराया गया है, ये सभी बच्चे गाड़ी संख्या 12311 कालका मेल 'नेताजी एक्सप्रेस' से जा रहे थे. बताया जा रहा है कि सभी बच्चों का संबंध बिहार के गया जिला से है. हालांकि अभी जिला बाल संरक्षण इकाई गयाजी को अलीगढ़ बाल समिति से इसकी सूचना नहीं मिली है.

हरियाणा के NGO की मदद से कार्रवाई