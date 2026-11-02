मौसाजी बनकर बिहार के गया से बच्चों को ले जा रहा था दिल्ली, हरियाणा की NGO ने किया भंडाफोड़
मौसाजी बनकर बिहार के गया से बच्चों को शख्स बाल मजदूरी के लिए लेकर जा रहा था. उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ स्टेशन से सभी मुक्त.रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 2, 2026 at 1:56 PM IST
गया: बिहार का गया बाल मजदूरी के लिए तस्करी का हब बनता जा रहा है. रविवार की देर शाम 12 बच्चों को मानव तस्करी के शक में अलीगढ़ स्टेशन पर मुक्त कराया गया है, ये सभी बच्चे गाड़ी संख्या 12311 कालका मेल 'नेताजी एक्सप्रेस' से जा रहे थे. बताया जा रहा है कि सभी बच्चों का संबंध बिहार के गया जिला से है. हालांकि अभी जिला बाल संरक्षण इकाई गयाजी को अलीगढ़ बाल समिति से इसकी सूचना नहीं मिली है.
हरियाणा के NGO की मदद से कार्रवाई
सूचना के अनुसार करनाल हरियाणा के एक एनजीओ एक्सीलेंट सिविल एकेडमी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है. इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, जो खुद को बच्चों का मौसा बता रहा था. हालांकि उसे मानव तस्कर बताया जा रहा है. पकड़ा गया शख्स कौन है और किस तरह से वो बच्चों को लेकर जा रहा था, अलीगढ़ रेलवे पुलिस इस संबंध में उससे पूछताछ कर रही है.
2 बालिग समेत 12 बच्चे सकुशल बरामद
बताया जा रहा है कि एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में आरपीएफ व जीआरपी थाने में सूचना दी थी. इसके बाद टीम अलर्ट हो गई. शाम करीब 6:30 बजे कालका मेल एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंची, जहां आरपीएफ जीआरपी और एनजीओ की संयुक्त टीम ने ट्रेन कोच संख्या एस 1,2 और 3 से कुल 12 बच्चों को उतारा है.
5 से 8 हजार सैलरी देने का वादा
ये सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे थे जबकि उनके साथ एक व्यक्ति भी बैठा था. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वह अपने परिजनों की मर्जी से दिल्ली जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे. इनमें प्रत्येक को हर महीने मजदूरी के बदले 5 से 8000 दिलाने की बात की गई है. इन बच्चों की उम्र 12 से 16 वर्ष बताई जा रही है.
इस संबंध में गया जिला बाल संरक्षण इकाई गया के समन्वयक अमित ने बताया कि उन्हें अभी इस संबंध में सूचना नहीं मिली है. हो सकता है कि कल रविवार था इसलिए संबंधित समिति के पास बच्चों को प्रस्तुत नहीं किया गया हो. हालांकि वेरिफिकेशन के लिए पत्र गया जी ही आएगा. लेकिन अभी हमें इसकी सूचना नहीं है कि कहां कार्रवाई हुई है और कितने बच्चों को ट्रेन से उतारा गया है.
"हमें सूचना नहीं मिली है. बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और फिर वहां से हो सकता है कि आज सूचना दी जाए. वेरिफिकेशन के लिए जिला को पत्र जरूर आएगा."- अमित, समन्वयक, बाल संरक्षण इकाई गया
जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक का बयान
इस संबंध में जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने ईटीवी भारत के प्रतिनिधि को टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि कुल 12 बच्चों को एक एनजीओ की सूचना पर उतारा गया था. इसमें दो बच्चे बालिग पाए गए थे जिन्हें छोड़ दिया गया है. वो अपने काम के लिए निकल चुके हैं, जबकि 10 बच्चे नाबालिग हैं. उन्हें आज बाल संरक्षण इकाई के समक्ष पेश किया जाएगा.
जीआरपी प्रभारी ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की गई है.उन्होंने बताया कि वह अपनी मर्जी से इस काम के लिए भेज रहे थे. इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पहले भी काम कर चुके हैं, जबकि कुछ बच्चे पहली बार मजदूरी के लिए जा रहे थे.
जितेंद्र कुमार के अनुसार, क्योंकि यह कम उम्र के हैं, इसलिए इनको जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी. बाल संरक्षण इकाई अलीगढ़ आगे की कार्रवाई कर रही है. इन बच्चों को इनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा.
"गया से कालका की ओर जाने वाली ट्रेन से ये सभी बच्चे एक एनजीओ की सूचना पर उतारे गए हैं. इनके बयान और परिजनों के बयान के अनुसार ये सभी अपनी मर्जी से काम करने के लिए चंडीगढ़ और दूसरी जगहों पर जा रहे थे. दो बालिग थे जिनको सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया था.कुल 10 बच्चों को परिजनों को सौंपा जाएगा."- जितेंद्र कुमार द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक
गंभीर समस्या बनी बाल मजदूरी
बिहार में मानव तस्करी और बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या हो चुकी है. समय-समय पर इसके कई कारण भी बताए जाते रहे हैं. जिनमें से बड़ी वजह गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी भी है. गया से भी बड़ी संख्या में बच्चे दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए भेजे जाते हैं.
मानव तस्करी के मामले में बिहार अग्रणी राज्य बनता जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल बाल श्रम कार्य बल में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 10.7 प्रतिशत है. यहां के बच्चों को अलग-अलग राज्य में ले जाकर काम करवाया जाता है. लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं.
सितंबर में गया के एक बच्चे की हुई थी मौत
इसी साल सितंबर के महीने में गया जिला के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के एक नाबालिक बच्चे की मौत हैदराबाद में मजदूरी के दौरान हो गई थी. तब परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बच्चे की मौत चूड़ी फैक्ट्री के मालिक के द्वारा गंभीर रूप से मारपीट की वजह से हुई थी.
ये आरोप इसलिए भी गंभीर था क्योंकि बच्चे के शव का बिना परिजनों की अनुमति के फैक्ट्री मालिक शमशेर खान ने अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. फैक्ट्री से बच कर आए दो बच्चों ने मालिक के द्वारा यातनाओं को बताया था. हालांकि इस मामले में भी बच्चों को परिजनों की रजामंदी से ही ले जाया गया था. इन बच्चों को भी महीने में 8000 रुपए देने की बात कही गई थी.
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