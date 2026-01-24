ETV Bharat / state

घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना होगी मुश्किल! गणतंत्र दिवस पर रांची के ट्रैफिक रूट में कई बदलाव

रांचीः राजधानी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं. 26 जनवरी को शहर में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. जबकि कई मार्गों का रूट डायवर्ट किया गया है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

ट्रैफिक रूट में बदलाव

26 जनवरी को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान स्थित समारोह स्थल पर राज्यपाल संतोष गंगवार झंडारोहण करेंगे. इसे देखते हुए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और नो एंट्री भी लागू की गई है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर किए गए ट्रैफिक रूट के बदलाव की वजह से बड़े वाहन बदले हुए रूट से अपने मंजिल की ओर जा सकेंगे. हालांकि इस दौरान छोटे वाहनों को पूर्व की भांति आने जाने दिया जाएगा.

गणतंत्र दिवस समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक की ओर आ जा सकेंगे. वहीं समारोह स्थल के आसपास 14 स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि वे समारोह के दिन समय पर अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर तैनात रहें.

इससे आगे नहीं होगी वाहन ले जाने की अनुमति

कांके से बोड़ेया के रास्ते शहर की ओर से आने वाले वाहन

चाईबासा-खूंटी से आने वाले वाहन -बिरसा चौक तक

गुमला सिमडेगा से अरगोड़ा भाया से रांची-कटहल मोड़ तक

गुमला-सिमडेगा से रांची आने वाले वाहन - आईटीआई बस पड़ाव तक

पलामू-लोहरदगा से रांची आने वाले वाहन - पंडरा तक

जमशेदपुर से रांची आने वाले वाहन - दुर्गा सोरेन चौक तक

जमशेदपुर सदाबहार चौक से रांची पहुंचने वाले वाहन - सदाबहार चौक

पतरातू से कांके होते हुए रांची आने वाले वाहन - ला यूनिवर्सिटी तक

बुटी मोड़ से बरियातू होते हुए रांची आने वाले वाहन - बुटी मोड़ तक

बूटी मोड़ से कोकर भाया खेलगांव - खेलगांव तक



समारोह स्थल पर इस प्रकार होगी पार्किंग व्यवस्था