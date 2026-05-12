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रामगढ़ के नेमरा में वज्रपात का कहर, 26 मवेशियों की मौत

रामगढ़: जिला के गोला प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में मंगलवार को प्रकृति ने कहर बरपाया. इस कहर में 13 किसानों की जीवनभर की पूंजी पल भर में समाप्त हो गई.

तेज आंधी, मूसलधार बारिश और भीषण वज्रपात की चपेट में आने से एक महुआ पेड़ के नीचे खड़े 26 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से प्रभावित किसानों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बारिश से बचने पेड़ के नीचे जुटे थे मवेशी

मंगलवार को अचानक मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया. तेज गर्जना और बारिश से बचने के लिए मवेशी स्वतः एक महुआ पेड़ के नीचे एकत्र हो गए. इसी दौरान आसमान से गिरी तेज बिजली ने देखते ही देखते सभी मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया. वज्रपात इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही सेकंड में 26 बेजुबान जानवर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े.

7 गाय और 19 बैलों की हुई मौत

जिला प्रशासन के अनुसार इस हादसे में कुल 26 पशुओं की मृत्यु हुई, जिनमें 7 गाय और 19 बैल शामिल हैं. यह सभी पशु 13 किसानों के थे. खेती-किसानी पर निर्भर इन परिवारों के लिए यह घटना किसी बड़ी आर्थिक त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि धान रोपनी और खेतों की जुताई का समय शुरू होने वाला है.

वज्रपात की सूचना मिलते ही प्रशासन पहुंचा गांव

इस घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ डीसी ऋतुराज के निर्देश पर जिला एवं प्रखंड स्तर की संयुक्त टीम ने नेमरा गांव पहुंचकर निरीक्षण किया. टीम में गोला के अंचल अधिकारी सीताराम महतो, अंचल निरीक्षक, पशुपालन विभाग के चिकित्सक, बरलंगा थाना प्रभारी अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे. अधिकारियों ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर घटना से हुई क्षति का आकलन किया. पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पशुओं का निरीक्षण कर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की.