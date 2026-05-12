रामगढ़ के नेमरा में वज्रपात का कहर, 26 मवेशियों की मौत
रामगढ़ में वज्रपात की घटना में 26 मवेशियों की मौत हो गयी है.
Published : May 12, 2026 at 11:14 PM IST
रामगढ़: जिला के गोला प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में मंगलवार को प्रकृति ने कहर बरपाया. इस कहर में 13 किसानों की जीवनभर की पूंजी पल भर में समाप्त हो गई.
तेज आंधी, मूसलधार बारिश और भीषण वज्रपात की चपेट में आने से एक महुआ पेड़ के नीचे खड़े 26 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से प्रभावित किसानों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बारिश से बचने पेड़ के नीचे जुटे थे मवेशी
मंगलवार को अचानक मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया. तेज गर्जना और बारिश से बचने के लिए मवेशी स्वतः एक महुआ पेड़ के नीचे एकत्र हो गए. इसी दौरान आसमान से गिरी तेज बिजली ने देखते ही देखते सभी मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया. वज्रपात इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही सेकंड में 26 बेजुबान जानवर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े.
7 गाय और 19 बैलों की हुई मौत
जिला प्रशासन के अनुसार इस हादसे में कुल 26 पशुओं की मृत्यु हुई, जिनमें 7 गाय और 19 बैल शामिल हैं. यह सभी पशु 13 किसानों के थे. खेती-किसानी पर निर्भर इन परिवारों के लिए यह घटना किसी बड़ी आर्थिक त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि धान रोपनी और खेतों की जुताई का समय शुरू होने वाला है.
वज्रपात की सूचना मिलते ही प्रशासन पहुंचा गांव
इस घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ डीसी ऋतुराज के निर्देश पर जिला एवं प्रखंड स्तर की संयुक्त टीम ने नेमरा गांव पहुंचकर निरीक्षण किया. टीम में गोला के अंचल अधिकारी सीताराम महतो, अंचल निरीक्षक, पशुपालन विभाग के चिकित्सक, बरलंगा थाना प्रभारी अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे. अधिकारियों ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर घटना से हुई क्षति का आकलन किया. पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पशुओं का निरीक्षण कर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की.
प्रशासन ने दिया हरसंभव सहायता का भरोसा
अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को सांत्वना भी दी. सभी प्रभावित किसानों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. डीसी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर राहत राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
जिप सदस्य रेखा सोरेन ने जताई संवेदना
जिला परिषद सदस्य रेखा सोरेन ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है. उन्होंने प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की दिशा में हरसंभव प्रयास का भरोसा दिलाया.
इस हादसे में प्रभावित किसानों में केशव टुडू, नकुल बेसरा, जागरण सोरेन, सहदेव किस्कू, बिरजू सोरेन, मकरू, उमेश किस्कू, जीतराम मुर्मू, विगन टुडू, महेंद्र टुडू, मोहन किस्कू, करमचंद किस्कू और मनसा किस्कू शामिल हैं.
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