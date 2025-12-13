ETV Bharat / state

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, प्रदेश में कुल 16,78,491 मामले निष्पादित

रांचीः आज शनिवार को राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 16,78,491 निष्पादित हुए हैं. झालसा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्यभर में प्री लीटिगेशन के 15,17,243 मामले निष्पादित हुए हैं. वहीं कोर्ट में लंबित 1,61,248 मामले सुलझाए गए हैं. इस तरह से कुल 16,78,491 मामले निष्पादित हुए हैं. साथ ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत मेंं कुल 9,18,85,23,930 राशि का सेटेलमेंट हुआ है.

इससे पहले आज 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उदघाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दुमका न्यायमंडल, दुमका से ऑनलाईन माध्यम से किया गया. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची सुजित नारायण प्रसाद, न्यायामूर्ति आनंदा सेन, झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (ETV Bharat)

रांची सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत का दुमका से ऑनलाईन उदघाटन होने के पश्चात व्यवहार न्यायालय, रांची से फ्री कैंसर प्रिवेन्टिव-चेक-अप-कैंप का उदघाटन न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि कि रूप में न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा प्रिंसिपल जज फैमिल कोर्ट पवन कुमार, AJC अमित शेखर, AJC यशवंत प्रकाश समेत अन्य अपर न्यायायुक्तगण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डालसा सचिव, रवि कुमार भास्कर, रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्यगण, अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे. इस मौके पर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि वादों के त्वरित निस्पादन में अधिवक्ताओं व मध्यस्थों की भूमिका अहम होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत वादकारियों के लिए सुलभ व निःशुल्क न्याय पाने का एक माध्यम है.

सिविल कोर्ट रांची में लंबित मामले 42083 तथा प्री-लिटिगेशन के 147225 वादों का निस्तारण