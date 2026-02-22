ETV Bharat / state

बीसीडी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 79 उम्मीदवारों को चुनाव से किया गया निलंबित

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी ) के चुनाव के दूसरे दिन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कुल 79 उम्मीदवारों को चुनाव से निलंबित कर दिया गया. इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह ने इन उम्मीदवारों को निलंबित करने का आदेश दिया. रविवार को जाम की वजह से सुबह मतदान एक घंटे देरी से दस बजे शुरू हुआ. मतदान के दौरान जस्टिस तलवंत सिंह पूरे परिसर में घूम कर आचार संहिता के उल्लंघन का मुआयना कर रहे थे. जिन उम्मीदवारों के बैनर और पोस्टर मतदान स्थल पर पाए गए उनकी वीडियोग्राफी की गई. वहीं जिन उम्मीदवारों के समर्थक पर्चे उड़ा रहे थे उनकी भी वीडियोग्राफी कराई गई. वहीं 79 उम्मीदवारों को चुनाव से निलंबित किया गया है, उन्हें 12 घंटे के अंदर अपील करने का मौका दिया गया है.

इससे पहले मतदान के पहले दिन जारी किए गए दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ गई और शेरशाह मार्ग को दोनों तरफ की सड़कों पर पर्चों का सैलाब दिखाई दिया. उम्मीदवारों के समर्थक पर्चा उड़ाते हुए दिखे. मतदान सोमवार को भी जारी रहेगा. यह मतदान दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसका समय 9 बजे से शाम 5 बजे तक है. इस मतदान के जरिये 25 सदस्यीय बीसीडी के 23 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा. इस चुनाव में कुल 221 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए 30 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला उम्मीदवारों को बीसीडी में 30 फीसदी आरक्षण मिला है.

चुनाव आयोजित करा रहे निर्वाचन समिति ने आदर्श आचार संहिता भी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि उम्मीदवार कोई पार्टी , भंडारा, इफ्तार या जन्मदिन का आयोजन नहीं करेगा. इस दिशानिर्देशों का तोड़ निकालते हुए उम्मीदवारों के नाम पर दूसरे लोग पार्टी, भंडारा इत्यादि का आयोजन करा रहे थे. आचार संहिता में यह भी कहा गया था कि प्रचार अभियान के लिए बड़ी मात्रा में मैसेज सेवा का उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन कई उम्मीदवारों ने बड़ी मात्रा में व्हाट्सऐप और एसएमएस भेजने के लिए एजेंसियों को हायर किया

इन नियमों का किया गया उल्लंघन: आचार संहिता के नियमों में पोलिंग एरिया के पास जोर-शोर से नारे लगाना, कैंपेन के पर्चे बांटना, टेंट लगाना, फ्लेक्स होर्डिंग दिखाना, बिना इजाजत बाहरी लोगों को तैनात करना, जिससे वोटर्स के आने-जाने में रुकावटें पैदा होती हैं. इस तरह जानबूझकर इलेक्शन रूल्स और चुनाव आचार संहिता के आदेश का उल्लंघन करना शामिल है. इसलिए इलेक्शन कमिटी को चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए मिली पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 67 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी को तुरंत प्रभाव से समरी सस्पेंशन के तहत रखा गया.