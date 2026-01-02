ETV Bharat / state

टनकपुर तवाघाट हाईवे चौड़ीकरण में 480 भवन होंगे जमींदोज, लोगों ने मांगा समय

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में सामरिक दृष्टि से बन रही महत्वपूर्ण चीन सीमा को जाने वाली टनकपुर- तवाघाट एनएच के चौड़ीकरण की जद में आ रहे 480 ध्वस्त होंगे. स्थानीय प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. सड़क की जद में आ रहे भवन स्वामियों ने उन्हें तीन माह की मोहलत देने की मांग की है.

टनकपुर-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा है. टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 150 किमी सड़क ऑल वेदर सड़क बन चुकी है. पिथौरागढ़ से बलुवाकोट तक भी लगभग 70 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है. इसमें सतगढ़ और गुड़ौली में लगभग 500 मीटर हिस्से में पहाड़ी कटिंग की जानी है. बलुवाकोट के बिन्या गांव से तवाघाट तक 35 किलोमीटर सड़क में अब चौड़ीकरण होना है. धारचूला से तवाघाट की ओर काम चल रहा है.

जबकि बलुवाकोट से धारचूला तक आबादी होने के कारण मुआवजे की प्रक्रिया के चलते चौड़ीकरण का कार्य रुका हुआ था. मुआवजा बांटने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी करने के साथ ही बाधा बन रहे मकानों को हटाने का अल्टीमेटम दिया है. प्रभावितों ने बताया प्रशासन की ओर से उन्हें एक सप्ताह में मकान और दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. यह समय बहुत कम है. प्रभावित भवन स्वामियों और दुकानदारों का कहना है कि अभी सभी परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है. उन्हें कम से कम दो या तीन माह का समय दिया जाना चाहिए.