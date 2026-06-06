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देहरादून से 10 दिन में 13 बच्चे लापता, छोटी बात पर घर छोड़ रहे नौनिहाल, डॉक्टरों ने बताया ये कारण

बाहरी लोगों का सत्यापन नहीं होने से लोग नाराज: इस तरह के मामलों के अलावा देहरादून, पछुवादून क्षेत्र में हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें नाबालिग लड़कियों के गुमशुदा होने के केस सेलाकुई और सहसपुर थाने में दर्ज किए गए हैं. इन पर स्थानीय लोगों का भी गुस्सा है जो इस तरह के मामलों को बाहर से आने वाले लोगों के सत्यापन न होने से भी जोड़ रहे हैं.

लापता बच्चों में नाबालिग बच्चियों की संख्या ज्यादा: हैरानी की बात यह है कि जितने भी मामले थानों में दर्ज किए गए हैं, उसमें लापता होने वाले बच्चों की उम्र 12 से 18 साल के बीच की है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें ज्यादा संख्या नाबालिग बच्चियों की है जो समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और पुलिस की भी चिंताएं बढ़ा रही हैं.

देहरादून में 10 दिन में 13 बच्चे लापता: दरअसल देहरादून में पिछले 10 दिनों में अलग-अलग थानों में गुमशुदगी के दर्ज आंकड़ों की बात की जाए तो राजधानी के अलग-अलग थानों में करीब 13 नाबालिग बच्चों के लापता होने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसमें ऋषिकेश से लेकर पछवादून के सेलाकुई और सहसपुर तक नाबालिग बच्चों के घर से लापता होने के मामले सामने आए हैं.

डॉक्टर ने सोशल मीडिया को बताया इसकी वजह: कई बार बच्चे सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जीवनशैली से प्रभावित होकर अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को बढ़ा लेते हैं. जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए सोशल मीडिया के साथ-साथ माता-पिता और बच्चों के बीच कम होते संवाद को जिम्मेदार मानते हैं.

छोटी-छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ रहे बच्चे: देहरादून के थानों में रोजाना बच्चों के गुमशुदगी के केस दर्ज हो रहे हैं. इसने अभिभावकों के साथ पुलिस और सामाजिक संस्थाओं की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, आभासी दुनिया से बढ़ती अपेक्षाओं और कम होती सहनशीलता के कारण बच्चे छोटी-छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ने जैसे कदम उठा रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में लापता होने वाले बच्चों के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी चिंता का विषय बनती जा रही है. ताजा मामलों में पिछले 10 दिन में सिर्फ देहरादून से 13 बच्चों की गुमशुदगी विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई है. इसने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है.

बच्चियों के लापता होने से समाज चिंतित: चिंता की बात यह भी है कि पिछले 10 दिनों में जितने भी गुमशुदगी के मामले सामने आए हैं, उनमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं. इन मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें इन लड़कियों को ले जाने के पीछे उनके आसपास के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लड़के भी हैं, जो बाहर से आकर यहां काम कर रहे हैं और विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

सोशल मीडिया के अनियंत्रित एक्सपोजर ने बिगाड़ा संतुलन: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉ. जया नवानी का कहना है कि-

आज के दौर में बच्चों पर सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. समस्या यह है कि बच्चों को उनकी उम्र और मानसिक परिपक्वता से पहले ऐसी जानकारियां और कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें समझने और सही तरीके से परखने की क्षमता विकसित नहीं हुई है. किसी भी बच्चे की निर्णय लेने, सही-गलत में अंतर समझने और समस्याओं का समाधान खोजने की मानसिक परिपक्वता उम्र के साथ विकसित होती है. लेकिन सोशल मीडिया के अनियंत्रित एक्सपोजर के कारण यह संतुलन बिगड़ रहा है. यही कारण है कि कई बच्चे छोटी-छोटी बातों पर एग्रेसिव होकर खुद निर्णय लेने लगे हैं.

-डॉक्टर जया नवानी, मनोचिकित्सक, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल-

घर बच्चों के लिए भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र होना चाहिए: डॉ. जया नवानी ने कहा कि बच्चों के लिए घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र होना चाहिए. अगर बच्चों को महसूस होता है कि घर में उसकी बात सुनी जा रही है, उसे समझा जा रहा है और वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित है तो उसके भटकने या घर छोड़ने की आशंका काफी कम हो जाती है.

इस कारण बाहर की दुनिया की ओर होता है बच्चों का झुकाव: जब बच्चों को परिवार में पर्याप्त संवाद, अपनापन और भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता, तो उनका झुकाव बाहर की दुनिया की ओर बढ़ने लगता है. कई बार बच्चे छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ देते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा. ऐसे में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, जिन्हें बच्चों को सही प्राथमिकताएं और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए.

देहरादून के एसएसपी का बयान: वहीं एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि-

बच्चों के गुमशुदा होने पर पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें ढूंढने में जुट जाती है. पिछले एक साल में गुमशुदा हुए बच्चों में से 93 प्रतिशत बच्चों को ढूंढ लिया गया है. बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है.

-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून-

प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कारण: एसएसपी का भी मानना है कि सोशल मीडिया और घर के वातावरण के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के दौरान सामाजिक वातावरण भी बच्चों के गुमशुदा होने के पीछे की बड़ी वजह है. इसे रोकने के लिए लिए मां बाप के साथ-साथ सामाजिक वातावरण और पुलिस तीनों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है.

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