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दिल्ली यमुना के जलस्तर में लगातार हो रहा बढ़ोतरी, सुरक्षा के लिए यमुना किनारे की गई तैयारियां

हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब नदियों में उफान देखा जा रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में भी आज मंगलवार शाम 4:00 जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई. जहां यमुना अपने विकराल स्वरूप में बहती हुई दिखाई दी. तो वहीं ओखला बैराज के चार गेट पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं और पांचवा गेट का आधा हिस्सा भी खोला गया है ताकि यमुना के माध्यम से पानी को आगे बहाया जा सके. वही हम आपको बता दे हथिनीकुंड बैराज से भी रुक रुक कर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से यमुना के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली वालों पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. इसी कड़ी में कालिंदी कुंज यमुना नदी में भी लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है, जहां ओखला बैराज का चार गेट पूरी तरह खोल दिया गया है तो वहीं पांचवा गेट भी 50% खोल दिया गया है. कालिंदी कुंज यमुना नदी में यमुना अपने विकराल स्वरूप में बहती हुई दिखाई दी.

कालिंदी कुंज यमुना के भोला घाट पर रहने वाले गोताखोर भोला बताते हैं कि बारिश का समय है और अब यमुना में पानी ज्यादा हो गया है तो यमुना भी साफ हो गई है. लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है. अब तक तकरीबन 15 फीट पानी बढ़ चुका है, 2023 में 4 लाख क्यूसेक पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, जिसके वजह से दिल्ली में काफी नुकसान हुआ था और यमुना किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा होने की वजह से उनके घरों को खाली भी कराया गया था. अभी फिलहाल यमुना खतरे के निशान से कम है लेकिन लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है.

सुरक्षा केलिए यमुना किनारे कई नाव लाकर रखे गए

गोताखोर विकास पासवान बताते हैं कि अभी तक यमुना में 20 से 25 फीट पानी बढ़ चुका है, जो हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसी का असर यमुना में देखने को मिल रहा है, जो यमुना आमतौर पर पिछले महीने सूखी हुई थी, वह अब पूरी तरह भर चुकी है. यमुना में तेज धार में पानी बह रहा है. अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो यमुना का पानी और भी ज्यादा बढ़ेगा लेकिन फिलहाल यमुना खतरे के निशान से नीचे है.

बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इसके बाद ओखला बैराज का चारों गेट पूर्ण रूप से खोल दिया गया. वहीं स्थानीय गोताखोरों का मानना है कि जब हथिनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा अगर पानी छोड़ जाता है तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा. हालांकि अभी दिल्ली एनसीआर में ज्यादा बारिश नहीं हो रही है. इस वजह से अभी दिल्ली के लोगों पर बाढ़ का खतरा टला हुआ है.

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