ETV Bharat / state

झामुमो का ऑपेरशन तीर-धनुष! कई भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने थामा जेएमएम का दामन

रांची: पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले आज गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है.

आज, मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर बड़ी संख्या में पूर्वी सिंहभूम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार आज झामुमो की सदस्यता ग्रहण करने वालों में पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) सह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ चक्रवर्ती, घाटशिला भाजपा मंडल अध्यक्ष कौशिक सिन्हा, मुसाबनी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार पात्रों, भाजपा के मीडिया प्रभारी सुरेश महाली और जमशेदपुर के प्रसिद्ध जंबू अखाड़ा के अध्यक्ष बंटी सिंह सहित कई अन्य नेताओं के नाम शामिल है.