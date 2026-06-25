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मानसून की आहट के साथ घना में बसने लगा परिंदों का संसार, कई प्रजातियों ने शुरू की नेस्टिंग

ग्रे हेरोन पक्षी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले में प्री मानसून के साथ ही विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर परिंदों की चहचहाहट से जीवंत होने लगा है. ओपनबिल स्टॉर्क समेत कई पक्षी प्रजातियों ने अपने आशियाने बसाने शुरू कर दिए हैं और प्रजनन गतिविधियां तेज हो गई हैं. हालांकि, उद्यान के कुछ हिस्सों में अभी पानी की कमी बनी हुई है, लेकिन बारिश की उम्मीद के बीच सैकड़ों पक्षी घना का रुख कर चुके हैं. जंगल में बढ़ती पक्षियों की हलचल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में घना फिर से रंग-बिरंगे परिंदों और उनके कलरव से गुलजार होने वाला है. कई प्रजातियों ने घोंसले बनाए : घना के निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि ओपनबिल स्टॉर्क ने मलाह क्षेत्र के वेटलैंड पैचों में नेस्टिंग शुरू कर दी है. इसके अलावा पार्क के अंदर ओरिएंटल डार्टर, जिसे स्नेक बर्ड भी कहा जाता है, की नेस्टिंग गतिविधियां भी फील्ड स्टाफ की ओर से दर्ज की गई है. साथ ही एनी प्रजाति के पक्षियों ने भी नेस्टिंग शुरू कर दी है. नेचर गाइड ईश्वर सिंह ने बताया कि मानसून की शुरुआत के साथ ही दक्षिण भारत से आने वाला ओपनबिल स्टॉर्क के साथ ही स्पूनबिल, आइबिस और हेरॉन जैसी कई प्रजातियों ने भी फिलहाल पार्क के बाहरी इलाकों में घोंसले बनाए हैं. बाईट: चेतन कुमार बी वी, निदेशक , घना व ईश्वर सिंह , नेचर गाइड , घना. (ETV Bharat Bharatpur)