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मानसून की आहट के साथ घना में बसने लगा परिंदों का संसार, कई प्रजातियों ने शुरू की नेस्टिंग

घना के भीतर बड़ी संख्या में पक्षी मानसून के पानी का इंतजार कर रहे हैं.

ग्रे हेरोन पक्षी
ग्रे हेरोन पक्षी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 3:56 PM IST

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भरतपुर : जिले में प्री मानसून के साथ ही विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर परिंदों की चहचहाहट से जीवंत होने लगा है. ओपनबिल स्टॉर्क समेत कई पक्षी प्रजातियों ने अपने आशियाने बसाने शुरू कर दिए हैं और प्रजनन गतिविधियां तेज हो गई हैं. हालांकि, उद्यान के कुछ हिस्सों में अभी पानी की कमी बनी हुई है, लेकिन बारिश की उम्मीद के बीच सैकड़ों पक्षी घना का रुख कर चुके हैं. जंगल में बढ़ती पक्षियों की हलचल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में घना फिर से रंग-बिरंगे परिंदों और उनके कलरव से गुलजार होने वाला है.

कई प्रजातियों ने घोंसले बनाए : घना के निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि ओपनबिल स्टॉर्क ने मलाह क्षेत्र के वेटलैंड पैचों में नेस्टिंग शुरू कर दी है. इसके अलावा पार्क के अंदर ओरिएंटल डार्टर, जिसे स्नेक बर्ड भी कहा जाता है, की नेस्टिंग गतिविधियां भी फील्ड स्टाफ की ओर से दर्ज की गई है. साथ ही एनी प्रजाति के पक्षियों ने भी नेस्टिंग शुरू कर दी है. नेचर गाइड ईश्वर सिंह ने बताया कि मानसून की शुरुआत के साथ ही दक्षिण भारत से आने वाला ओपनबिल स्टॉर्क के साथ ही स्पूनबिल, आइबिस और हेरॉन जैसी कई प्रजातियों ने भी फिलहाल पार्क के बाहरी इलाकों में घोंसले बनाए हैं.

बाईट: चेतन कुमार बी वी, निदेशक , घना व ईश्वर सिंह , नेचर गाइड , घना. (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें. 'मानसून के दूत' का घना से उठा भरोसा, मलाह के जंगलों में बसेरा, ये है वजह

उपयुक्त जलस्तर की आवश्यकता : घना के भीतर बड़ी संख्या में पक्षी मानसून के पानी का इंतजार कर रहे हैं. इनमें स्पूनबिल, आइबिस, हेरॉन, ईग्रेट, कॉर्मोरेंट और स्नेक बर्ड प्रमुख हैं, जैसे ही पर्याप्त जलभराव होगा, ये पक्षी भी उद्यान के भीतर बड़े पैमाने पर प्रजनन गतिविधियां शुरू कर देंगे. वर्तमान में पक्षियों की संख्या अच्छी है, लेकिन उनके लिए उपयुक्त जलस्तर की आवश्यकता है. मानसून के दौरान पर्याप्त पानी आने पर घना एक बार फिर हजारों पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हो उठेगा और पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा.

यूरेशियन स्पूनबिल
यूरेशियन स्पूनबिल (ETV Bharat Bharatpur)

निदेशक चेतन ने बताया कि मानसून से पहले पार्क में जरूरी मरम्मत और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं ताकि बारिश का पानी बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके. पार्क में मिट्टी के बांधों की मरम्मत, नहरों के सुधार और आक्रामक प्रजाति अफ्रीकन कैटफिश को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. इन कार्यों का उद्देश्य मानसून के दौरान जल प्रबंधन को बेहतर बनाना और पक्षियों के लिए अनुकूल आवास उपलब्ध कराना है. हालांकि, घना का मुख्य पर्यटन सीजन नवंबर से शुरू होता है, लेकिन पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की तैयारी पहले से ही की जा रही है. पार्क में शौचालय, कैंटीन, पेयजल आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव का कार्य जल्द शुरू होगा. इसके साथ ही नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (एनआईसी) के विकास और रखरखाव संबंधी कार्यों को भी गति दी जाएगी, जिससे पर्यटकों को वन्यजीवों और पक्षियों के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके.

ईग्रेट पक्षी
ईग्रेट पक्षी (ETV Bharat Bharatpur)

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