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देर रात क्रिकेट मैच और ग्राउंड पर बीयर पार्टी, 19 गिरफ्तार, आठ वाहन जब्त

भांकरोटा थाना पुलिस ( ETV Bharat )

जयपुर : राजधानी जयपुर में भांकरोटा थाना इलाके में एक क्रिकेट ग्राउंड पर देर रात को क्रिकेट मैच के दौरान बीयर पार्टी चल रही थी. क्रिकेट के मैच के दौरान बीयर सप्लाई की जा रही थी. जानकारी मिलने पर भांकरोटा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीयर बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीयर पार्टी में शामिल 17 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. मौके से बड़ी संख्या में बीयर की बोतल और कैन जब्त किए गए हैं और आठ वाहन जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों से 14 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. मुखबिर से जानकारी मिलने पर लिया एक्शन : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि पाटीवालों की ढाणी क्रिकेट ग्राउंड पर एक प्राइवेट क्रिकेट मैच के बीच कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिली थी. मुखबिर से सूचना मिलने पर भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान मौके से 140 अलग-अलग ब्रांड की कैन जब्त की गई. अवैध रूप से बीयर बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें. जयपुर में शराब ठेके को लेकर बवाल, गाड़ी तोड़ी...बाइक फूंकी, तीन थानों का जाप्ता तैनात