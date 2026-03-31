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देर रात क्रिकेट मैच और ग्राउंड पर बीयर पार्टी, 19 गिरफ्तार, आठ वाहन जब्त

अवैध रूप से बीयर बेचने के आरोप में दो लोगों को और बीयर पार्टी में शामिल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है.

भांकरोटा थाना पुलिस
भांकरोटा थाना पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 5:28 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में भांकरोटा थाना इलाके में एक क्रिकेट ग्राउंड पर देर रात को क्रिकेट मैच के दौरान बीयर पार्टी चल रही थी. क्रिकेट के मैच के दौरान बीयर सप्लाई की जा रही थी. जानकारी मिलने पर भांकरोटा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीयर बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीयर पार्टी में शामिल 17 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. मौके से बड़ी संख्या में बीयर की बोतल और कैन जब्त किए गए हैं और आठ वाहन जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों से 14 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं.

मुखबिर से जानकारी मिलने पर लिया एक्शन : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि पाटीवालों की ढाणी क्रिकेट ग्राउंड पर एक प्राइवेट क्रिकेट मैच के बीच कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिली थी. मुखबिर से सूचना मिलने पर भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान मौके से 140 अलग-अलग ब्रांड की कैन जब्त की गई. अवैध रूप से बीयर बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण (ETV Bharat)

आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा : उन्होंने बताया कि क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड पर चांदपोल (जयपुर) निवासी नितेश कुमार मुंशी और अग्रवाल फार्म (जयपुर) निवासी दिलीप केशवानी अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से अलग-अलग ब्रांड की बीयर की 140 कैन जब्त की गई. उन्होंने बताया कि क्रिकेट मैच के दौरान लाइट्स और साउंड्स की पूरी व्यवस्था की गई थी. आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पूछताछ के बाद 17 लोग गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर बीयर का सेवन करने पर 17 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. उनके खिलाफ भी धारा 170 में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है. डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है. ऐसे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जो लोग इस गतिविधि में शामिल थे और उनसे शांतिभंग की आशंका थी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

Last Updated : March 31, 2026 at 5:28 PM IST

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