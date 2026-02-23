ETV Bharat / state

अटरू में मामूली बात पर विवाद के बाद युवक पर हमला, 9 लोग गिरफ्तार

बारां : जिले के अटरू कस्बे में रविवार को मामूली बात पर विवाद हो गया. आरोपियों के हमले में बीच-बचाव के दौरान दुकानदार को चोट लगी है. घटनाक्रम को लेकर लोगों में आक्रोश है. सूचना मिलने पर अटरू डीएसपी रामानंद यादव और थानाधिकारी अशोक कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले में कारवाई शुरू की. पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर जांच की है. वहीं, तहसीलदार महेंद्र कुमार चतुर्वेदी पहुंचे. कस्बे में जगह-जगह पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. परिवादी ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी है. पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप किया है.

डीएसपी रामानंद यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे. मामले की जांच की जा रही है. दोनों पक्षों से बात की जा रही है. कस्बे में हालात शांतिपूर्ण हैं. एहतियात के तौर पर पुलिस जाप्ता तैनात किया है. कस्बे में पूर्ण रूप से शांति रहने से सभी ने राहत की सांस ली है. अटरू थाने के एसआई बाबूलाल सुमन ने बताया कि मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.