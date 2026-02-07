ETV Bharat / state

नैनीताल में 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, डीएम ने UIN पंजीकरण न करने पर की कार्रवाई

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के 35 असलहा धारकों को नियमों की अनदेखी करना महंगा पड़ गया. जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल में पंजीकरण न करने वाले 35 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. जिससे असलहा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है.

जिले में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 असलहा धारकों के लाइसेंस को जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया है. जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर सभी शस्त्र लाइसेंसों का पंजीकरण एवं डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है. इसकी जानकारी जिले के लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना देने के साथ पर्याप्त मौके भी उपलब्ध कराए गए थे. इसके बावजूद संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों ने पोर्टल पर यूआईएन पंजीकरण और विवरण अपडेट नहीं किया.

डीएम ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति शस्त्र अधिनियम और शासन द्वारा जारी निर्देशों का सीधा उल्लंघन है. नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की है.