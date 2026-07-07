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हरिद्वार में 20 टूर ट्रेवल एजेंटों का चालान, बिना लाइसेंस कर रहे थे कारोबार, लग सकता है एक लाख तक जुर्माना

टूर ट्रेवल ऑपरेटर के कागज चेक करतीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ( Photo Courtesy- ARTO Haridwar )

बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे थे ट्रेवल एजेंट: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में संचालित अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया गया.

हरिद्वार में टूर ट्रेवल ऑपरेटरों का औचक निरीक्षण (Photo Courtesy- ARTO Haridwar)

हरिद्वार में अवैध टूर ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को हरिद्वार शहर स्थित शिवमूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया.

हरिद्वार: जिले में नियमों के विरुद्ध संचालित टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. 20 एजेंसी संचालकों का चालान कर दिया गया है. साथ ही एजेंसियों को सीज कर दिया गया है. अब विभाग की ओर से सभी चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जहां भारी भरकम जुर्माना लग सकता है. वहीं इस कार्रवाई से ट्रेवल एजेंटों में हड़कंप मचा हुआ है.

20 टूर ट्रेवल ऑपरेटरों का चालान (Photo Courtesy- ARTO Haridwar)

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग एवं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे थे. ये कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने के लिए संचालित एजेंसियों एवं टिकटों की बिक्री हेतु विनियमावली, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

बिना वैध लाइसेंस के टूर ट्रेवेल कारोबार करने पर कार्रवाई (Photo Courtesy- ARTO Haridwar)

20 टूर ट्रेवल एजेंटों का चालान: निरीक्षण के दौरान कुल 20 टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटरों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई. सभी संबंधित संचालकों को भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना इस प्रकार का संचालन न करने के निर्देश भी दिए गए. वहीं इस कार्रवाई से ट्रेवल एजेंटों में हड़कंप मच गया. साथ ही परिवहन विभाग की टीम द्वारा संचालकों को यह भी अवगत कराया गया कि बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करना दंडनीय अपराध है. भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

कोर्ट में पेश किए जाएंगे सभी चालान (Photo Courtesy- ARTO Haridwar)

प्रत्येक को 1 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ने बताया कि-

टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर एजेंसियों के संचालकों को पर्यटन विभाग के साथ ही परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है. लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बिना मानकों के कई ट्रेवल एजेंट कारोबार कर रहे हैं. इसलिए बीस एजेंसी संचालकों का चालान किया गया है. सभी चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे. सबूत और तथ्यों के आधार पर कोर्ट में 25 हजार से लेकर 01 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है.

-नेहा झा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)-

जारी रहेगा विशेष अभियान: नेहा झा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था तथा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे.

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में संचालित अभियान (Photo Courtesy- ARTO Haridwar)

सभी टूर एवं ट्रेवल संचालकों से अपील है कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करें तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन करें. जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रेवल एजेंसियों के विरुद्ध भविष्य में भी निरंतर सघन प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.