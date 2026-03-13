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रांची एयरपोर्ट पर CBRN आपदा से निपटने का मॉक ड्रिल, NDRF सहित कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा

मॉक ड्रिल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अधिकारी और कर्मचारी, NDRF, CISF, एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिनिधि, कार्गो विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. सभी टीमों ने मिलकर आपदा की स्थिति में अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं और समन्वय की कार्यप्रणाली का अभ्यास किया.

अभ्यास के दौरान एक काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसमें यह दिखाया गया कि एयरपोर्ट परिसर में रेडियोएक्टिव पदार्थ से जुड़ी आपदा की आशंका उत्पन्न हो गई है. इस स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया. इसके बाद घटनास्थल को सुरक्षित करने, प्रभावित क्षेत्र को घेरने और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया.

यह मॉक ड्रिल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के पास शुरू हुआ. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी संभावित रेडियोलॉजिकल या अन्य CBRN आपदा की स्थिति में हवाईअड्डा प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की तत्परता, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को परखना और उसे और मजबूत बनाना था.

रांची: बिरसा मुंडा हवाईअड्डा, रांची में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. यह अभ्यास तीन दिवसीय CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीम ने एयरपोर्ट से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया का अभ्यास किया.

इस दौरान NDRF की टीम ने यह भी दिखाया कि रेडियोएक्टिव या अन्य खतरनाक पदार्थों से जुड़ी स्थिति में किस तरह विशेष सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है और स्थिति को नियंत्रित किया जाता है. साथ ही, संभावित रूप से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया.

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, इस तरह के मॉक अभ्यास का उद्देश्य केवल आपदा से निपटने की क्षमता को परखना ही नहीं, बल्कि सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भी है. किसी भी आपातकालीन स्थिति में अलग-अलग विभागों और एजेंसियों का समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय-समय पर ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाते हैं.

अधिकारियों का कहना है कि हवाईअड्डे जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को हमेशा उच्च स्तर पर बनाए रखना जरूरी होता है. मॉक ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सभी एजेंसियां त्वरित और प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें.

इस अभ्यास के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, ताकि वे पूरे मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को करीब से देख सकें और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा सकें. अधिकारियों ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और संबंधित एजेंसियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

एयरपोर्ट प्रशासन का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण और अभ्यास से न केवल कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी मजबूत होती है.

जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश शुक्ला ने बताया कि बिरसा मुंडा हवाईअड्डा, रांची में आयोजित यह मॉक ड्रिल तीन दिवसीय CBRN प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसी संभावित केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपदा की स्थिति में एयरपोर्ट प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों को परखना और उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता मजबूत होती है.

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