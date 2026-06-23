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अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्य चढ़े हत्थे, पुलिस की पूछताछ में उगले कई राज

विकासनगर: दून पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय एक अंतरराज्यीय शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर सेलाकुई क्षेत्र में हुई चोरी की 5 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है. आरोपियों के पास से लगभग ₹40 लाख मूल्य का चोरी का सामान और ₹3 लाख 90 हजार की नकदी बरामद हुई है. पुलिस की ​पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मूल रूप से दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिससे गुजारा होना मुश्किल था. इसी कारण उन्होंने चोरी की योजना बनाई. आरोपी दिन में काम ढूंढने के बहाने उन मकानों की रेकी करते थे, जो गर्मी की छुट्टियों के कारण बंद थे. मौका पाकर वे रात के अंधेरे में ताला तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे.​

मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान धरे गए​पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सेलाकुई क्षेत्र में आने वाले हैं. पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोका. तलाशी के दौरान उनके पास से ताला तोड़ने वाले उपकरण बरामद किया गया. पकड़े गई आरोपी का नाम विकास (उम्र 21 वर्ष), निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश व सुमित कुमार (उम्र 27 वर्ष), निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शंकरपुर (सहसपुर) स्थित उनके किराए के कमरे से ₹40 लाख का सामान और ₹3.90 लाख नकद बरामद किए.