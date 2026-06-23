अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्य चढ़े हत्थे, पुलिस की पूछताछ में उगले कई राज
विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्यों को अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 23, 2026 at 7:35 AM IST
विकासनगर: दून पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय एक अंतरराज्यीय शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर सेलाकुई क्षेत्र में हुई चोरी की 5 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है. आरोपियों के पास से लगभग ₹40 लाख मूल्य का चोरी का सामान और ₹3 लाख 90 हजार की नकदी बरामद हुई है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मूल रूप से दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिससे गुजारा होना मुश्किल था. इसी कारण उन्होंने चोरी की योजना बनाई. आरोपी दिन में काम ढूंढने के बहाने उन मकानों की रेकी करते थे, जो गर्मी की छुट्टियों के कारण बंद थे. मौका पाकर वे रात के अंधेरे में ताला तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे.
मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान धरे गएपुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सेलाकुई क्षेत्र में आने वाले हैं. पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोका. तलाशी के दौरान उनके पास से ताला तोड़ने वाले उपकरण बरामद किया गया. पकड़े गई आरोपी का नाम विकास (उम्र 21 वर्ष), निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश व सुमित कुमार (उम्र 27 वर्ष), निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शंकरपुर (सहसपुर) स्थित उनके किराए के कमरे से ₹40 लाख का सामान और ₹3.90 लाख नकद बरामद किए.
सहसपुर थाना क्षेत्र मे लगातार चार पाच चोरियां हो रही थी जोकि इंडस्ट्रीयल एरिया भी है. पुलिस और एसओजी देहात मिलकर काम कर रही थी. इसमें दो लोगों के बारे में जानकारी मिली यह दो लोगों का गिरोह है, जो यहां रह कर काम भी करता है और चोरियां भी करता है. जो मूलरूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
-पंकज गैरोला, एसपी ग्रामीण-
आरोपी विकास ने चोरी का माल बेचकर कमाए ₹2 लाख 50 हजार अपने बैंक खाते में जमा कराए थे, जिसे पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है. दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास है. सुमित कुमार के खिलाफ पूर्व में सहसपुर और हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज हैं. गिरोह में शामिल इनके एक अन्य साथी की तलाश जारी है. एसएसपी देहरादून ने इस बेहद पेचीदा मामले का कम समय में सफल अनावरण करने वाली सेलाकुई थाना पुलिस और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम के उत्साहवर्धन के लिए ₹2,500 के नकद पुरस्कार की घोषणा की है.
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