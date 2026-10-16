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विश्व भूस्खलन फोरम का सातवां सम्मेलन फरीदाबाद में, 23 नवंबर से 5 दिवसीय आयोजन में जुटेंगे 75 से अधिक देशों के विशेषज्ञ

विश्व भूस्खलन फोरम का सातवां सम्मेलन ( ETV Bharat )

फरीदाबादः भारत पहली बार विश्व भूस्खलन फोरम (World Landslide Forum) की मेजबानी करने जा रहा है. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सातवां संस्करण 23 से 27 नवंबर, 2026 तक फरीदाबाद में आयोजित होगा. अमृता विश्व विद्यापीठम इसकी मेजबानी करेगा. इससे पहले छठा विश्व भूस्खलन फोरम वर्ष 2023 में इटली के फ्लोरेंस में आयोजित हुआ था.

हर तीन साल में होता है आयोजनः वर्ष 2008 से हर तीन साल में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाता है. इसका उद्देश्य भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करना, नई तकनीकों को साझा करना और आपदा प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है. अंतरराष्ट्रीय भूस्खलन संघ (ICL) के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सहयोग कर रही हैं.

75 से अधिक देशों की भागीदारीः इस सम्मेलन के लिए अब तक 700 से अधिक शोध सारांश और शोधपत्र, 1,900 से अधिक लेखक, 75 से अधिक देश और क्षेत्र, 760 से अधिक संस्थान और 1,280 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी जुड़े हैं. शोध सारांश जमा करने के दूसरे चरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है. सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी समुदायों के लिए भूस्खलन विज्ञान और व्यावहारिक समाधान’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में छह प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी. इनमें भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण, रिमोट सेंसिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक मॉडलिंग और रोकथाम तकनीक, जोखिम मानचित्रण एवं प्रबंधन, भूस्खलन विज्ञान में नई प्रगति तथा विभिन्न क्षेत्रों की भूस्खलन घटनाओं का अध्ययन शामिल हैं. भूस्खलन से संबंधित तकनीक विकसित करने में अमृता की अग्रणी भूमिकाः 22 नवंबर को आयोजित सम्मेलन पूर्व कार्यशालाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेंटिनल-1 और निसार (NISAR) उपग्रहों से निगरानी, InSAR, डिजिटल ट्विन, भूस्खलन की भविष्यवाणी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और भू-स्थानिक मॉडलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर विशेष चर्चा होगी. बता दें कि अमृता विश्व विद्यापीठम पिछले दो दशकों से भूस्खलन की पहचान, निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर काम कर रहा है. वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्री माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) की प्रेरणा से शुरू हुए इस अनुसंधान का उद्देश्य कम लागत वाली तकनीकों के माध्यम से समय रहते चेतावनी देकर लोगों की जान बचाना है.