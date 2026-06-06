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मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड: सातवें मरीज ने तोड़ा दम, लगातार हो रहा एक्शन

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में एक और मरीज की मौत हो गई है. इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. शनिवार को अंजनी कुमार सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. आग लगने के दिन उन्हें अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सातवें मरीज की गई जान : मृतक के दामाद संजीव कुमार ने बताया कि 3 जून की सुबह अंजनी कुमार सिंह की हृदय गति अचानक बढ़ गई थी. वह पहले से मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित थे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

''4 जून को अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद मेरे ससुर अंजनी कुमार सिंह को प्रसाद हॉस्पिटल से निकालकर डॉ. धीरेन्द्र प्रसाद के निजी क्लीनिक ले जाया गया. बाद में 5 जून की रात करीब 2 बजे उन्हें शहर के एक अन्य निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वहां दो दिनों तक इलाज चला, लेकिन शनिवार को उनकी मौत हो गई.''- संजीव कुमार, मृतक के दामाद

अंजनी कुमार सिंह के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

'फेफड़े में धुआं चला गया था' : परिजनों का कहना है कि इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि आग लगने के दौरान धुआं उनके फेफड़े में चला गया था, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी. हालांकि डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे. आग लगने के समय अंजनी कुमार सिंह आईसीयू के बेड नंबर-2 पर भर्ती थे.

क्या बोले CS? : मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड से जुड़े एक मरीज अंजनी कुमार सिंह की शनिवार को मृत्यु हो गई है. इसके साथ ही इस मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.