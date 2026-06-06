मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड: सातवें मरीज ने तोड़ा दम, लगातार हो रहा एक्शन
प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में सातवें मरीज की मौत हो गई है. इधर लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है. पढ़ें खबर
Published : June 6, 2026 at 5:54 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में एक और मरीज की मौत हो गई है. इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. शनिवार को अंजनी कुमार सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. आग लगने के दिन उन्हें अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सातवें मरीज की गई जान : मृतक के दामाद संजीव कुमार ने बताया कि 3 जून की सुबह अंजनी कुमार सिंह की हृदय गति अचानक बढ़ गई थी. वह पहले से मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित थे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
''4 जून को अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद मेरे ससुर अंजनी कुमार सिंह को प्रसाद हॉस्पिटल से निकालकर डॉ. धीरेन्द्र प्रसाद के निजी क्लीनिक ले जाया गया. बाद में 5 जून की रात करीब 2 बजे उन्हें शहर के एक अन्य निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वहां दो दिनों तक इलाज चला, लेकिन शनिवार को उनकी मौत हो गई.''- संजीव कुमार, मृतक के दामाद
'फेफड़े में धुआं चला गया था' : परिजनों का कहना है कि इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि आग लगने के दौरान धुआं उनके फेफड़े में चला गया था, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी. हालांकि डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे. आग लगने के समय अंजनी कुमार सिंह आईसीयू के बेड नंबर-2 पर भर्ती थे.
क्या बोले CS? : मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड से जुड़े एक मरीज अंजनी कुमार सिंह की शनिवार को मृत्यु हो गई है. इसके साथ ही इस मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.
''अंजनी कुमार सिंह घटना वाले दिन प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे. आग लगने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उनकी मौत आगजनी की घटना के कारण हुई या उनकी पूर्व बीमारी की वजह से.''- सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी
अब तक के मृतकों की सूची:-
- शशांक कुमार (औराई, मुजफ्फरपुर)
- उदय कुमार (विशंभरपुर, शिवहर)
- कृष्णनंदन सिंह (गौरीगामा, मुजफ्फरपुर)
- गीता देवी (दिसतौनी, कथैया, मुजफ्फरपुर)
- चंचला वर्मा (रूपौली, सीतामढ़ी)
- बृजनंदन राय (मनियारी, मुजफ्फरपुर)
- अंजनी कुमार सिंह
लगातार हो रहा एक्शन : दरअसल, गुरुवार तड़के 3 बजे प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी थी. इसको लेकर एक्शन भी देखने को मिल रहा है. डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यही नहीं प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.
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