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विस्थापितों के आंदोलन का सातवां दिन: BSL के मेन गेट छोड़ सभी प्रवेश द्वार बंद, 1500 अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के नियोजन की मांग

गेट जाम होने के कारण, ड्यूटी पर पहुंचे कई कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ कर्मचारियों ने मेन गेट से प्लांट के अंदर प्रवेश किया. विस्थापित परिवारों की मांग है कि पहले की तरह उन्हें चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियोजन दिया जाए और जिन युवाओं ने अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, उनकी सीधी बहाली हो.

विस्थापितों के आंदोलन का सातवां दिन (Etv Bharat)

आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रेम महतो की मौत के बाद हुई त्रिपक्षीय बातचीत में नियोजन को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी इस समझौते पर अमल नहीं हुआ. इस बीच, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह सातवें दिन भी इस धरने पर डटी हैं. स्थानीय सांसद ने भी नियोजन की मांग का समर्थन किया है.

बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में नियोजन की मांग को लेकर 'टू-टैंक गार्डन' के पास विस्थापित अप्रेंटिस संघ का आमरण अनशन सातवें दिन भी जारी है. विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरुण कुमार महतो ने कहा कि छह दिनों की भूख हड़ताल के बावजूद, न तो BSL प्रबंधन और न ही स्थानीय प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता दिखाई है. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवार अब एक निर्णायक और आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, और चेतावनी दी कि वे पूरे प्लांट के कामकाज को पूरी तरह से ठप करने की कार्रवाई की जाएगी.

BSL का प्रवेश द्वार (Etv Bharat)

आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में 1,500 विस्थापित अप्रेंटिस की बहाली, चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए पुरानी आरक्षण व्यवस्था को बहाल करना, और प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाना शामिल है.