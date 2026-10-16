विस्थापितों के आंदोलन का सातवां दिन: BSL के मेन गेट छोड़ सभी प्रवेश द्वार बंद, 1500 अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के नियोजन की मांग
बोकारो में बीएसएल के खिलाफ विस्थापितों का आंदोलन सातवें दिन भी जारी है. आंदोलनकारियों ने मेन गेट छोड़ बीएसएल के सभी गेट बंद कर दिए.
Published : October 16, 2026 at 11:41 AM IST
बोकारो: विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित परिवारों के नियोजन की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हो गया है. अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के सातवें दिन आंदोलनकारियों ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के मेन गेट को छोड़कर बाकी सभी गेटों को बंद कर दिया है.
गेट जाम होने के कारण, ड्यूटी पर पहुंचे कई कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ कर्मचारियों ने मेन गेट से प्लांट के अंदर प्रवेश किया. विस्थापित परिवारों की मांग है कि पहले की तरह उन्हें चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियोजन दिया जाए और जिन युवाओं ने अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, उनकी सीधी बहाली हो.
आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रेम महतो की मौत के बाद हुई त्रिपक्षीय बातचीत में नियोजन को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी इस समझौते पर अमल नहीं हुआ. इस बीच, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह सातवें दिन भी इस धरने पर डटी हैं. स्थानीय सांसद ने भी नियोजन की मांग का समर्थन किया है.
बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में नियोजन की मांग को लेकर 'टू-टैंक गार्डन' के पास विस्थापित अप्रेंटिस संघ का आमरण अनशन सातवें दिन भी जारी है. विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरुण कुमार महतो ने कहा कि छह दिनों की भूख हड़ताल के बावजूद, न तो BSL प्रबंधन और न ही स्थानीय प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता दिखाई है. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवार अब एक निर्णायक और आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, और चेतावनी दी कि वे पूरे प्लांट के कामकाज को पूरी तरह से ठप करने की कार्रवाई की जाएगी.
आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में 1,500 विस्थापित अप्रेंटिस की बहाली, चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए पुरानी आरक्षण व्यवस्था को बहाल करना, और प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाना शामिल है.
संघ का कहना है कि जिन परिवारों ने प्लांट के लिए अपनी जमीन दी है, उनके युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए. अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी नियोजन न मिलने के कारण, ये युवा गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. संघ के सक्रिय नेता सुनील कुमार ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले हैं. आंदोलनकारी, ठेका आधारित नियोजन के बजाय, नियमित बहाली और एक स्पष्ट रोजगार नीति चाहते हैं.
यह भी पढ़ें:
बोकारो में DC, DDC की निकाली सांकेतिक शव यात्रा! डीपीएलआर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
विस्थापितों के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बोकारो स्टील प्लांट को 45 दिनों का अल्टीमेटम, नहीं तो खाली जमीन पर चलेगा हल
खौफ के साये में जी रहे हैं एचईसी से विस्थापित हजारों रैयत, गांव की हो गई है रजिस्ट्री, राजेश कच्छप का ध्यानाकर्षण, सरकार का ये जवाब