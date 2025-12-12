ETV Bharat / state

पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में सातवीं गिरफ्तारी, नूंह से एक वकील गिरफ्तार

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में चल रहे बड़े पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सातवीं गिरफ्तारी की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान तावडू उपमंडल के भंगवो गांव निवासी जफरुद्दीन के पुत्र नयूब के रूप में हुई है, जो पेशे से वकील है. एसआईटी के एक अधिकारी ने नयूब के गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

गुरुग्राम कोर्ट में दोनों आरोपी साथ करते थे प्रैक्टिसः लोक अभियोजक विजय सहरावत के अनुसार "नयूब को तीन दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. लंबी पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. उसे जल्द ही अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा". आरोप है कि नयूब इस मामले के मुख्य आरोपी और पहले गिरफ्तार वकील रिजवान (खरखड़ी निवासी) का करीबी सहयोगी था. दोनों गुरुग्राम कोर्ट में साथ प्रैक्टिस करते थे. नयूब रिजवान के साथ हवाला और टेरर फंडिंग के लेन-देन में सक्रिय था और कई बार साथ में पंजाब गया था. गौरतलब है कि इस मामले में अब तक कुल सात गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें पांच आरोपी पंजाब (जालंधर और अमृतसर) के हैं, जबकि दो नूंह जिले के वकील हैं.