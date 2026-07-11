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गोरखपुर AIIMS के 7 साल: हर दिन पहुंच रहे 5 हजार पेशेंट, नेफ्रोलॉजी के मरीजों को भी मिल रहा इलाज, जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी

कीमोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी की सुविधा प्रारंभ, जमीन की कमी से लटके कई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक

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गोरखपुर AIIMS के 7 साल: मरीजों का बढ़ा भरोसा, हर दिन पहुंच रहे 5 हजार मरीज, जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 6:26 PM IST

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गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS ) गोरखपुर आज यानी 11 जुलाई को अपना सातवां स्थापना दिवस मना रहा है. इन सात वर्षों के सफर में संस्थान के खाते में कई बड़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं. उम्मीद है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ यह देश के जाने-माने चिकित्सा संस्थानों में शामिल होगा. वर्तमान में भी यह न केवल पूर्वांचल, बल्कि पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल की एक बड़ी आबादी के लिए इलाज का मुख्य केंद्र बन चुका है.

गोरखपुर AIIMS के 7 साल: हर दिन पहुंच रहे 5 हजार पेशेंट (Video Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर एम्स में भले ही भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हों, लेकिन बेहतर इलाज की वजह से इसके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता ही गया है. यही वजह है कि यहां के ओपीडी में रोजाना 2000 से बढ़कर वर्तमान में 5000 मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं.

एम्स गोरखपुर के अध्यक्ष डॉ. हेमंत कुमार और कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने यहां की उपलब्धियां को गिनाया. अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द यहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, आईवीएफ सेंटर और कैथ लैब की सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे मरीजों को और लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि एम्स गोरखपुर देश का इकलौता एम्स है, जहां पर नेफ्रोलॉजी में मरीजों को प्रीवेंटिव केयर इलाज मिल रहा है. किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

न्यूरोसर्जरी में एमसीएच की पढ़ाई शुरू

डॉ. हेमंत कुमार ने बताया कि भूमि की की कमी की वजह से यहां कुछ सुपर स्पेशियलिटी के ब्लॉक स्थापित नहीं हो पा रहे हैं. जिससे बेहतर इलाज की आस में अभी भी लोग दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमीन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई दौर की वार्ता हुई. उम्मीद है की जमीन मिलेगी तो यह एम्स अपनी सेवा में और बेहतरी के साथ लोगों के बीच खड़ा नजर आएगा. उन्होंने बताया कि यहां न्यूरोसर्जरी में एमसीएच की पढ़ाई शुरू हो चुकी है. डीएम पेन मेडिसिन का एक छात्र यहां से निकाला और प्रेजेंटेशन देने के दौरान सिंगापुर में ही उसे नियुक्ति मिल गई.

कीमोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी की सुविधा

सरकारी निरीक्षक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि गोरखपुर एम्स में कीमोथेरेपी का डे केयर सेंटर भी शुरू हो गया है. इसके अलावा ब्रेकीथेरेपी की भी सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें इलाज कराने मैरिज दूर-दूर से पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां प्रतिदिन करीब 400 एक्स-रे किया जा रहा है, जिससे यहां के लोड का पता चलता है. यहां मेडिको लीगल शव परीक्षण की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है.

शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी

अगले माह यहां कैथ लैब की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी जिसकी स्थापना पर 13 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होंगे. इसका पूरा बजट स्वास्थ्य मंत्रालय देगा. इसकी स्थापना से हार्ट के मरीजों में स्टंट लगाया जा सकेगा और उन्हें लखनऊ दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सितंबर तक दो से तीन बड़ी आधुनिक सुविधा एवं इसमें और शुरू हो जाएगी. करीब 30 करोड़ की लागत से रोबोटिक सर्जरी का कार्य भी यहां प्रारंभ होगा, जो एक निजी संस्था के सीएसआर फंड से स्थापित होगा.

दो कार्यकारी निदेशक गंवा चुके हैं कुर्सी

आर्थिक भ्रष्टाचार के अलावा कई और भ्रष्टाचार हुए, जो एम्स की इमेज पर कलंक लगाते हैं. पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शिरकत की थीं उनकी तैयारी में आर्थिक अपराध हुआ था. उसकी भी जांच चल रही है. वहीं, एम्स में बेटों को नौकरी देने के चक्कर में पहले कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर और बाद में कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर जीके पाल की नौकरी जा चुकी है. इसके अलावा अनुभव पूर्ण न करने वाले एनाटॉमी विभाग के पूर्व में अध्यक्ष रहे डॉ. कुमार सतीश रवि को जांच के बाद बर्खास्त किया जा चुका है. इनकी भी नियुक्ति अनियमित के दायरे में थी.

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