अवैध रिश्तों में बाधा बन रहे मासूम की प्रेमी बैंक मैनेजर ने की हत्या, CCTV फुटेज से आरोपी गिरफ्तार
मेरठ का मामला: मासूम की हत्या कर पत्नी संग जागरण में पहुंचा था बैंक मैनेजर, CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 5:19 PM IST
मेरठ: जिले के बहसूमा थानाक्षेत्र से एक खौफनाक मामला सामने आया है. हापुड़ में तैनात एचडीएफसी (HDFC) बैंक मैनेजर अर्पित शर्मा ने 16 जून को अपनी शादीशुदा प्रेमिका गुरप्रीत कौर के 7 साल के बेटे अंगदवीर की बेरहमी से हत्या कर दी.
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पत्नी गौरी के साथ गडीना गांव में माता के जागरण में शामिल होने चला गया, जहां से पुलिस ने CCTV फुटेज के बुनियाद पर बैंक मैनेजर को दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर जंगल से बच्चे का शव बरामद कर लिया.
इस बीच, सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी कर रहे पिता गुरसेवक सिंह को इसकी सुचना मिली. वह 18 जून को घर लौटे और बेटे की लाश देखकर खुद को संभाल नहीं पाए. उनकी तबीयत बिगड़ गई. ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्होंने अपने इकलौते बेटे की चिता को मुखाग्नि दी.
पुलिस जांच के मुताबिक, गुरप्रीत और अर्पित शर्मा के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. गुरप्रीत का पति गुरसेवक विदेश में रहता था, जिसके कारण अर्पित का उसके घर आना जाना था. आरोपी अर्पित को लगने लगा था कि गुरप्रीत का बेटा अंगदवीर उसके रिश्ते में दीवार है.
15 जून (हत्या से एक दिन पहले) की पुलिस को एक अहम CCTV फुटेज मिला है, जिसमें मां गुरप्रीत, उसका बेटा अंगदवीर और प्रेमी अर्पित एक साथ गांव के एक बेकरी में नजर आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, मां ने ही अपने बेटे की पहचान अर्पित से कराई थी, ताकि बच्चा उसके साथ आसानी से चला जाए.
16 जून (हत्या का दिन) अर्पित कार लेकर गुरप्रीत के घर के सामने पहुंचा. उसने अंगदवीर को कार में घुमाने और चाकलेट दिलाने के बहाने बैठाया. इसके बाद वह उसे काली मंदिर के पास हस्तिनापुर के जंगलों में ले गया. वहां उसने बेरहमी से मासूम का गला रेत दिया और हाथ की कलाई काट दी.
इस पूरे मामले में बहसूमा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि "आरोपी अर्पित शर्मा पाराशर को 17 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर हस्तिनापुर के जंगल से मासूम अंगदवीर का शव बरामद किया गया है. घटना में इस्तेमाल की गई कार और आला-कत्ल (चाकू) भी बरामद कर लिया गया है."
"मामले में एक नया मोड़ तब आया जब CCTV फुटेज में मृत बच्चे की मां गुरप्रीत को आरोपी अर्पित के साथ देखा जा रहा है. जिसके बाद से पुलिस को शक है कि इस हत्या में मां की भूमिका है या मौन सहमति. फिलहाल मां गुरप्रीत को पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
गुरुवार को जब अंगदवीर का शव पोस्टमार्टम के बाद बहसूमा स्थित घर पहुंचा, तो वहां चीख-पुकार मच गई. बुजुर्ग दादी बलजिंदर कौर का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता गुरसेवक, जो पाई-पाई जोड़कर परिवार का पेट पालने के लिए विदेश में दिन-रात गाड़ी चला रहे थे, उनका सब कुछ उजड़ चुका है. बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद गुरसेवक की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत डॉक्टरों को प्राथमिक उपचार देना पड़ा. पूरा गांव इस समय स्तब्ध और आक्रोशित है.
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