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अवैध रिश्तों में बाधा बन रहे मासूम की प्रेमी बैंक मैनेजर ने की हत्या, CCTV फुटेज से आरोपी गिरफ्तार

मासूम की प्रेमी बैंक मैनेजर ने की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: जिले के बहसूमा थानाक्षेत्र से एक खौफनाक मामला सामने आया है. हापुड़ में तैनात एचडीएफसी (HDFC) बैंक मैनेजर अर्पित शर्मा ने 16 जून को अपनी शादीशुदा प्रेमिका गुरप्रीत कौर के 7 साल के बेटे अंगदवीर की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पत्नी गौरी के साथ गडीना गांव में माता के जागरण में शामिल होने चला गया, जहां से पुलिस ने CCTV फुटेज के बुनियाद पर बैंक मैनेजर को दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर जंगल से बच्चे का शव बरामद कर लिया. ​इस बीच, सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी कर रहे पिता गुरसेवक सिंह को इसकी सुचना मिली. वह 18 जून को घर लौटे और बेटे की लाश देखकर खुद को संभाल नहीं पाए. उनकी तबीयत बिगड़ गई. ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्होंने अपने इकलौते बेटे की चिता को मुखाग्नि दी. ​पुलिस जांच के मुताबिक, गुरप्रीत और अर्पित शर्मा के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. गुरप्रीत का पति गुरसेवक विदेश में रहता था, जिसके कारण अर्पित का उसके घर आना जाना था. आरोपी अर्पित को लगने लगा था कि गुरप्रीत का बेटा अंगदवीर उसके रिश्ते में दीवार है. ​15 जून (हत्या से एक दिन पहले) की पुलिस को एक अहम CCTV फुटेज मिला है, जिसमें मां गुरप्रीत, उसका बेटा अंगदवीर और प्रेमी अर्पित एक साथ गांव के एक बेकरी में नजर आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, मां ने ही अपने बेटे की पहचान अर्पित से कराई थी, ताकि बच्चा उसके साथ आसानी से चला जाए. ​