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झांसी में रेप के आरोपी को महिलाओं ने चप्पल से पीटा, हाथी दिखाने के बहाने सात साल की मासूम से किया था दुष्कर्म

पुलिस ने आरोपी मोनू सिकरवार के खिलाफ सीपरी बाजार थाने में पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर हिरासत में ले लिया है.

आरोपी को पीटने के बाद पुलिस को सौंपा.
आरोपी को पीटने के बाद पुलिस को सौंपा. (Photo Credit; Jhansi Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 3:46 PM IST

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झांसी : सीपरी बाजार इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी युवक ने हाथी दिखाने के बहाने मासूम को साथ ले गया और घटना को अंजाम दिया. इसके बाद बच्ची को खून से लथपथ हाल में छोड़कर भाग निकला. घटना के दो दिन बाद शुक्रवार सुबह आरोपी को घर के पास देख मासूम पीड़िता डरकर बिलखने लगी. परिजन समेत मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को घेरकर पकड़ लिया. महिलाओं ने चप्पल से आरोपी की पिटाई की.

सूचना पर कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी मोनू सिकरवार के खिलाफ सीपरी बाजार थाने में पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. थाना सीपरी बाजार के अंतर्गत आने वाले एक मोहल्ले में बिहार का एक परिवार रहता है. दंपती प्राइवेट काम करके जीविकोपार्जन करते हैं. परिजनों ने बताया कि सात जुलाई को पीड़िता के मां-बाप काम के सिलसिले में बाहर गए थे.

पीड़िता घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी एक अंजान युवक वहां पहुंचा. उसने बच्चों को हाथी दिखाने की बात कही. उसके झांसे में आकर मासूम युवक के साथ चली गई. आरोपी उसे लेकर बगल की सूनी गली में गया. वहां कार की आड़ में पीड़िता से दुष्कर्म किया. उसके रोने बिलखने पर लहूलुहान हालत में उस छोड़कर निकल भागा.

रोते हुए पीड़िता घर पहुंची. बच्ची का यह हाल देख परिजन सन्न रह गए. उन्होंने आसपास आरोपी को तलाशा लेकिन पता नहीं चला. शुक्रवार सुबह पीड़िता घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी दोबारा पहुंच गया. उसे देख पीड़िता डर कर जोर-जोर से बिलखने लगी. परिवार के लोग बाहर निकल आए. उन लोगों ने आरोपी को घेरकर पकड़ लिया.

शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए. लात-घूंसों से पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुना (मध्य प्रदेश) निवासी मोनू सिकरवार (32) बताया. पहले भी उसने 8 साल की बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की थी लेकिन उसके शोर मचाने पर वह उसे छोड़कर भाग गया था. सीओ सिटी रामवीर सिंह ने बताया, आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा रहा है.

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