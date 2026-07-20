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बाड़मेर में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार

बाड़मेर : जिले में रविवार को एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि आरोपी पड़ोसी मासूम को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ सारी हद पार कर ली. बाड़मेर पुलिस ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नामजद व्यक्ति मगसिंह पर आरोप लगाया गया है. जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए बिना देरी किए आरोपी को 3 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर की घटना है लेकिन पुलिस को रिपोर्ट शाम को मिली. जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने तत्काल कार्यवाही शुरु करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है.

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