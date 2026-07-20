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बाड़मेर में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार

बाड़मेर में इंसानियत को झकझोर देने वाला एक बेहद ही शर्मसार करने का मामला सामने आया है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 7:23 AM IST

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बाड़मेर : जिले में रविवार को एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि आरोपी पड़ोसी मासूम को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ सारी हद पार कर ली. बाड़मेर पुलिस ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नामजद व्यक्ति मगसिंह पर आरोप लगाया गया है. जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए बिना देरी किए आरोपी को 3 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर की घटना है लेकिन पुलिस को रिपोर्ट शाम को मिली. जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने तत्काल कार्यवाही शुरु करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है.

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रविवार दोपहर को नाबालिग बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. इस दौरान आरोपी पड़ोसी आया और मासूम को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद नाबालिग अपने घर पहुंची. बच्ची को इस हालत में देखकर परिजनों के होश उड़ गए और उनके पूछने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई. इसके बाद परिजनों नाबालिग बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे. जिसके बाद पुलिस को भी इस घटना के बारे में सूचना मिली. जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और अस्पताल पहुंच कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई और परिजनों से उक्त घटना के संबंध में रिपोर्ट लेकर तत्काल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की.

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मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म
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पुलिस ने गठित की SIT
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