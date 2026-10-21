राशन दुकान गई 7 साल की मासूम रहस्यमय ढंग से लापता, चार महीने पहले सक्ती से यहां आया था परिवार
कोरबा में सात साल की बच्ची लापता हो गई है. पुलिस कई एंगल से इस केस में जांच कर रही है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 8:25 PM IST
कोरबा: जिले के रजगामार क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. बालको थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रजगामार बस्ती से 7 साल की मासूम बच्ची के अचानक गायब होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घर से राशन दुकान के लिए निकली मासूम के घंटों बीत जाने के बाद भी वापस न लौटने पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आ गई है. बच्ची की तलाश के लिए युद्धस्तर पर खोजबीन शुरू कर दी गई है. हालांकि बच्ची के गायब होने के लगभग 2 दिन बाद भी पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिला है.
जानिए क्या है पूरी घटना ?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिता प्रकाश जोशी ने अपनी सात साल की बेटी भव्या जोशी को 19 अक्टूबर की दोपहर घर के पास स्थित एक स्थानीय राशन दुकान पर घरेलू सामान लाने के लिए भेजा था. मासूम बच्ची घर से दुकान के लिए तो रवाना हुई, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. बच्ची के तय समय पर न लौटने पर परिजनों ने घबराकर तुरंत आसपास की गलियों, दुकानों, परिचितों और बस्तियों में उसकी गहन तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. काफी ढूंढने के बाद भी बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो चिंतित पिता ने तुरंत रजगामार पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की आधिकारिक सूचना दी.
पुलिस ने तत्काल शुरू किया सर्च ऑपरेशन
मामले की गंभीरता और बच्ची की कम उम्र को देखते हुए पुलिस ने फौरन गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, राशन दुकान के आसपास के रास्तों, गलियों और चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि बच्ची किस दिशा में गई या उसके साथ क्या हुआ है. जांच में सामने आया है कि लापता बच्ची के पिता प्रकाश जोशी मूल रूप से सक्ती जिले के ग्राम फगुरम के रहने वाले हैं. वे अपनी आजीविका चलाने और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए चार महीने पहले ही कोरबा आए थे. वर्तमान में यह परिवार रजगामार बस्ती स्थित करीम पोल्ट्री फार्म में रहकर मजदूरी और जीवनयापन कर रहा है.
मां के एंगल में जांच कर रही है पुलिस
अब तक की जानकारी के अनुसार लापता बच्ची के पिता रजगामार में रहकर बच्ची का भरण पोषण कर रहे थे. जबकि बच्ची की मां ने दूसरी शादी कर ली है. लापता बच्ची के माता-पिता पहले सक्ति और रायगढ़ के आसपास निवास करते थे, जिनकी एक और बड़ी बेटी भी है. जो फिलहाल खरसिया में अपने रिश्तेदारों के पास है. यह जानकारी भी सामने आई है कि बच्ची की मां रायगढ़ से मजदूरी करने अपने वर्तमान पति के साथ पंजाब चली गई है.
बच्ची मोबाइल पर देख रही थी वीडियो
लापता होने के पहले 7 साल बच्ची पड़ोसियों के घर मोबाइल फोन में कुछ वीडियो देख रही थी. मोबाइल फोन की हिस्ट्री से पता चला है ज्यादातार वीडियो मां के जिक्र वाले हैं. पुलिस की टीम बच्ची की तलाश में उसकी मां के लोकेशन को ट्रेस कर उसी दिशा में रवाना हुई है. इस एंगल में भी पुलिस जांच कर रही है.
पुलिस बच्ची को कर रही तलाश
इस विषय में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी में बताया कि लापता बच्ची की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है. हमने संघन सर्च अभियान चलाया है, जांच में यह बात सामने आई है कि बच्ची फिलहाल रजगामार में अपने पिता के साथ निवास कर रही थी. वह पड़ोस में जिस मोबाइल फोन में वीडियो देख रही थी, उसकी हिस्ट्री को भी हमने खंगाला है. उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है और फिलहाल वह दीगर प्रदेश में है. सभी एंगल से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बच्ची की तलाश जारी है.