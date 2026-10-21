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राशन दुकान गई 7 साल की मासूम रहस्यमय ढंग से लापता, चार महीने पहले सक्ती से यहां आया था परिवार

कोरबा एसपी ऑफिस ( ETV BHARAT )

कोरबा: जिले के रजगामार क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. बालको थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रजगामार बस्ती से 7 साल की मासूम बच्ची के अचानक गायब होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घर से राशन दुकान के लिए निकली मासूम के घंटों बीत जाने के बाद भी वापस न लौटने पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आ गई है. बच्ची की तलाश के लिए युद्धस्तर पर खोजबीन शुरू कर दी गई है. हालांकि बच्ची के गायब होने के लगभग 2 दिन बाद भी पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिला है.

जानिए क्या है पूरी घटना ? प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिता प्रकाश जोशी ने अपनी सात साल की बेटी भव्या जोशी को 19 अक्टूबर की दोपहर घर के पास स्थित एक स्थानीय राशन दुकान पर घरेलू सामान लाने के लिए भेजा था. मासूम बच्ची घर से दुकान के लिए तो रवाना हुई, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. बच्ची के तय समय पर न लौटने पर परिजनों ने घबराकर तुरंत आसपास की गलियों, दुकानों, परिचितों और बस्तियों में उसकी गहन तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. काफी ढूंढने के बाद भी बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो चिंतित पिता ने तुरंत रजगामार पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की आधिकारिक सूचना दी.