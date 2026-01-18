ETV Bharat / state

तड़प-तड़प कर बुझ गई नन्हीं जिंदगी, चूल्हे की आग, झोलाछाप इलाज और तीन दिन का दर्द

खूंटी/रांची: गरीबी और अशिक्षा की त्रासदी ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली. अड़की थाना क्षेत्र के चुकलू गांव के टोला बारगीडीह में सात वर्षीय आदिवासी बच्ची फुलमनी नाग की दर्दनाक मौत हो गई. तीन दिन तक असहनीय पीड़ा से कराहती रही फुलमनी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई.

शुक्रवार के दिन नेहमिया नाग की बेटी फुलमनी घर के चूल्हे में आग ताप रही थी. इसी दौरान अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई. आग की लपटें पैर से पेट तक फैल गईं. घबराए परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को अस्पताल ले जाने के बजाय गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाया गया. वहां जड़ी-बूटी से इलाज शुरू कर दिया गया. नेहमिया नाग खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं.

थाना प्रभारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि पिता ने पुलिस को सूचना दी है कि इलाज के दौरान फुलमनी रोज दर्द से चिल्लाती रहती थी. वह कहती थी कि दर्द सहन नहीं हो रहा. तीन दिनों तक मासूम की चीखें घर की दीवारों से टकराती रहीं, लेकिन समय पर चिकित्सा नहीं मिल सकी. आखिरकार 18 जनवरी को रविवार सुबह वह अचानक शांत हो गई और फिर कभी नहीं उठी.

घटना तीन दिन पहले की बताई जा रही है. बच्ची की मौत के बाद पिता पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस के पास पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का आईना है. जहां एक ओर आदिवासी और गरीब परिवारों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं है, वहीं अशिक्षा और झोलाछाप इलाज पर निर्भरता जानलेवा साबित हो रही है. अगर समय रहते बच्ची को अस्पताल पहुंचाया जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी. फुलमनी की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है.