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हापुड़ में सात साल के बच्चे को दुकानदार ने डीप फ्रीजर में बंद किया, चोरी के शक में पकड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने कारण पूछा तो आरोपी दुकानदार बच्चे को बुरी तरह गालियां देने लगा.

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Hapur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:47 PM IST

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हापुड़ : धौलाना थाना क्षेत्र में चोरी के शक में एक दुकानदार ने सात साल के बच्चे को डीप फ्रीजर में बंद कर दिया. बच्चा चीखता चिल्लाता रहा. छोड़ने की गुहार लगाता रहा. लेकिन दुकानदार गालियां देते रहा. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला शेखपुर खिचरा का है. एक सात साल का बच्चा सोमवार को दुकान से कुछ सामान लेने गया था. इसी दौरान पास में डेंटिंग-पेंटिंग की दुकान चलाने वाले आजाद पुत्र जाहिद ने बच्चे को पकड़ लिया. आजाद बच्चे पर चोरी का आरोप लगाते हुए दुकान के अंदर ले गया और डीप फ्रीजर में बंद कर दिया.

बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने कारण पूछा तो आरोपी दुकानदार बच्चे को बुरी तरह गालियां देने लगा. बॉक्स खोला और धमकाते हुए बच्चे से कहा- दोबारा चोरी करेगा. बच्चा मना करता रहा इसके बाद फिर से आरोपी ने फ्रीजर बंद कर दिया.

किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. वीडियो का संज्ञान लेकर डायल 112 मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आजाद को गिरफ्तार कर लिया है.

सीओ अनिता चौहान ने बताया, बच्चे को डीप फ्रीजर में बंद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है. घटना 30 मार्च की है.

उन्होंंने बताया, बच्चे द्वारा दुकान से कुछ सामान उठाने की बात सामने आई थी. इसके बाद आरोपी ने उसे डराने के नाम पर यह कृत्य किया. बच्चे को बाहर निकालकर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 18 महीने में पॉक्सो कोर्ट का आया फैसला

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