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हापुड़ में सात साल के बच्चे को दुकानदार ने डीप फ्रीजर में बंद किया, चोरी के शक में पकड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हापुड़ : धौलाना थाना क्षेत्र में चोरी के शक में एक दुकानदार ने सात साल के बच्चे को डीप फ्रीजर में बंद कर दिया. बच्चा चीखता चिल्लाता रहा. छोड़ने की गुहार लगाता रहा. लेकिन दुकानदार गालियां देते रहा. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला शेखपुर खिचरा का है. एक सात साल का बच्चा सोमवार को दुकान से कुछ सामान लेने गया था. इसी दौरान पास में डेंटिंग-पेंटिंग की दुकान चलाने वाले आजाद पुत्र जाहिद ने बच्चे को पकड़ लिया. आजाद बच्चे पर चोरी का आरोप लगाते हुए दुकान के अंदर ले गया और डीप फ्रीजर में बंद कर दिया.

बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने कारण पूछा तो आरोपी दुकानदार बच्चे को बुरी तरह गालियां देने लगा. बॉक्स खोला और धमकाते हुए बच्चे से कहा- दोबारा चोरी करेगा. बच्चा मना करता रहा इसके बाद फिर से आरोपी ने फ्रीजर बंद कर दिया.

किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. वीडियो का संज्ञान लेकर डायल 112 मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आजाद को गिरफ्तार कर लिया है.