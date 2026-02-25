हापुड़ में जाम के कारण मासूम की मौत; बाजार में काफी देर फंसी रही बाइक, मचा कोहराम
नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद मासूम की मौत हो गई है. मामले की जांच की जा रही है.
Published : February 25, 2026 at 8:59 PM IST
हापुड़ : जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में मासूम की तबीयत अचानक खराब हो गई. आरोप है कि परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाने लगे, इस दौरान उनकी बाइक बाजार में जाम में फंस गई. जाम के चलते परिजन मासूम को देर से अस्पताल लेकर पहुंच पाए. अस्पताल में पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.
पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का है. थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला फूलगढ़ी में जनपद के बुलंदशहर के गुलावटी की रहने वाली इंसा (7) अपनी नानी के यहां आई थी.
परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम को अचानक भांजी की तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि बाइक पर बैठाकर अस्पताल लेकर गए तो रास्ते में सड़क पर ही साप्ताहिक पैठ (बाजार) लगी थी. जिसके बाइक जाम में फंस गई थी. जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई.
उन्होंने बताया कि पास के अस्पताल में बच्ची को दिखाया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
मामा सैफ अली ने बताया कि भांजी की तबियत अचानक खराब हो गई थी. जब हम उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो सड़क पर बुधवार की पैंठ लगी थी, जहां से जाम के कारण रास्ता नहीं मिला. 15 से 20 मिनट जाम में फंसे रहे. जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई.
इस पूरे मामले में नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद मासूम की मौत हो गई है. मामले की जांच की जा रही है. सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
