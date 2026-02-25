ETV Bharat / state

हापुड़ में जाम के कारण मासूम की मौत; बाजार में काफी देर फंसी रही बाइक, मचा कोहराम

हापुड़ : जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में मासूम की तबीयत अचानक खराब हो गई. आरोप है कि परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाने लगे, इस दौरान उनकी बाइक बाजार में जाम में फंस गई. जाम के चलते परिजन मासूम को देर से अस्पताल लेकर पहुंच पाए. अस्पताल में पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.



पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का है. थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला फूलगढ़ी में जनपद के बुलंदशहर के गुलावटी की रहने वाली इंसा (7) अपनी नानी के यहां आई थी.

परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम को अचानक भांजी की तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि बाइक पर बैठाकर अस्पताल लेकर गए तो रास्ते में सड़क पर ही साप्ताहिक पैठ (बाजार) लगी थी. जिसके बाइक जाम में फंस गई थी. जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई.