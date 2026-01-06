ETV Bharat / state

बलरामपुर में बिजली का पोल गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत; दो अन्य घायल, पेड़ काटते समय हुआ हादसा

क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चे के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

बलरामपुर में 7 वर्षीय विकास यादव की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
बलरामपुर: जिले के गैसड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मझोली गांव में बिजली की खंभा गिरने से एक सात साल के बच्चे की मौत हो गयी, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. उनका इलाज कराया जा रहा है. क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

तीन साइकिल सवारों पर गिरा बिजली का खंभा: क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि मझोली गांव में 7 वर्षीय विकास यादव, 14 वर्षीय वीरेंद्र यादव और 30 वर्षीय निब्बर साइकिल से घर जा रहे थे. सड़क के पास में लगे एक बबूल के पेड़ को काट कर ट्रैक्टर ट्राली से खींच कर गिराया जा रहा था. जब विकास यादव, वीरेंद्र यादव एवं निब्बर साइकिल से सड़क से निकल रहे थे, तभी पेड़ बिजली के पोल पर गिर पड़ा और तीनों बिजली के पोल की चपेट में आ कर घायल हो गए.

इलाज के दौरान बच्चे की मौत: तुलसीपुर अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि गम्भीर रूप से घायल तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. विकास की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान सात साल के विकास की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर तुलसीपुर क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे.

पेड़ काटने वालों से वसूली होगी: क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को बच्चे के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. विधिक कार्रवाई की जा रही है. तुलसीपुर के अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि पेड़ काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी जा रही है. विभागीय क्षति का आंकलन कराया जा रहा है. दोषियों से वसूली की जाएगी.

