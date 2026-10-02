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सात साल पहले मृत मान ली गई डफली लौटी घर, जिंदा बेटी को देख छलके मां और भाई के आंसू

सात साल बाद लौटी डफली (बीच में) ( ईटीवी भारत )

लोहरदगा: सात साल पहले घर से अचानक लापता हुई डफली उरांव को परिवार ने मृत मान लिया था. कुडू थाना क्षेत्र में मिले एक अज्ञात महिला के शव के कपड़ों की पहचान के आधार पर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था. लेकिन शुक्रवार को कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया. सात साल से मृत समझी जा रही डफली उरांव जीवित अपने घर पहुंच गई. बेटी को सामने देखकर मां और भाई की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.