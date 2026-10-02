सात साल पहले मृत मान ली गई डफली लौटी घर, जिंदा बेटी को देख छलके मां और भाई के आंसू
सात साल पहले मृत मान ली गई बेटी डफली उरांव सकुशल लोहरदगा स्थित अपने घर पहुंची.
Published : October 2, 2026 at 8:01 PM IST
लोहरदगा: सात साल पहले घर से अचानक लापता हुई डफली उरांव को परिवार ने मृत मान लिया था. कुडू थाना क्षेत्र में मिले एक अज्ञात महिला के शव के कपड़ों की पहचान के आधार पर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था. लेकिन शुक्रवार को कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया. सात साल से मृत समझी जा रही डफली उरांव जीवित अपने घर पहुंच गई. बेटी को सामने देखकर मां और भाई की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.
काफी तलाश के बाद मिली थी शव मिलने की सूचना
सदर थाना क्षेत्र के कुटमू निवासी स्वर्गीय सुकरा उरांव की करीब 42 वर्षीय पुत्री डफली उरांव वर्ष 2019 में अचानक घर से लापता हो गई थी. परिजनों के अनुसार उस समय डफली मानसिक रूप से बीमार थी. काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी. कुछ समय बाद उनको कुडू थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की जानकारी मिली.
शव की स्थिति खराब होने के कारण उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था. पुलिस की ओर से परिजनों को महिला के कपड़े दिखाए गए. कपड़े डफली के कपड़ों से मिलते-जुलते होने के कारण परिवार ने महिला की पहचान डफली के रूप में कर ली. इसके बाद परिजनों ने भी उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया. वर्षों तक परिवार इसी विश्वास के साथ जीता रहा कि डफली अब इस दुनिया में नहीं है.
ओडिशा में मिली डफली, महाराष्ट्र की संस्था ने की देखभाल
किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी को परिवार सात साल पहले खो चुका मान बैठे हैं, वह एक दिन अचानक उनके सामने जीवित खड़ी होगी. इसी बीच डफली ओडिशा के खुर्दा स्थित मिशन आसरा के संपर्क में आई. संस्था के अनुसार बाद में उनकी देखभाल और उपचार की जिम्मेदारी श्रद्धावन रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, महाराष्ट्र ने संभाली. देखभाल के दौरान डफली ने अपना घर लोहरदगा के कुटमू में बताया. इसके बाद संस्था के सदस्यों ने उनके बताए पते का सत्यापन कराया.
मौके पर पहुंचे आसपास के लोग
पता सही पाए जाने के बाद शुक्रवार को संस्था के सदस्य डफली को लेकर उनके घर पहुंचे. दरवाजे पर डफली को जीवित देखकर परिवार के सदस्य कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं कर सके. पहचान की पुष्टि होने के बाद मां और भाई की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. घर में खुशी का माहौल बन गया. सात साल बाद डफली को देखने के लिए आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे.
सात साल तक मृत समझी गई डफली का जीवित घर लौटना परिवार के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है. वहीं इस घटना ने अज्ञात शवों की पहचान की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का कहना है कि यदि उस समय शव की पहचान की पुख्ता पुष्टि की जाती, तो उन्हें सात वर्षों तक इस पीड़ा और गलतफहमी में नहीं रहना पड़ता. बेटी के वापस लौटने से परिवार में खुशी है, लेकिन बीते सात वर्षों की पीड़ा और इंतजार की यादें भी इस कहानी का हिस्सा बन गई है.
ये भी पढ़ें: पलामू से लापता तीन नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद, बिहार के गोपालगंज से किया गया रेस्क्यू
पलामू के चैनपुर से लापता नाबालिग बुआ भतीजी बरामद, पिता की डांट से नाराज होकर छोड़ा था घर
पलामू के पनेरीबांध से दो नाबालिग लड़कियां लापता, पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया