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शिमला प्राइम लोकेशन पर दिखेंगे वेस्ट से बने सेवेन वंडर्स, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम का क्यों हो रहा विरोध?

मुख्यमंत्री जल्द ही इन प्रतिकृतियों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है. शिमला की स्थानीय निवासी किमि सूद ने कहा, "शिमला की पहचान यहां के गोथिक हेरिटेज स्ट्रक्चर और हरियाली के लिए देशभर में हैं. शिमला के लिए इस तरह के उधर के स्मारकों की जरूरत नहीं है. शिमला के हेरिटेज स्ट्रक्चर मैं किसी भी तरह का सुधार या पुनर्निर्माण नियमों के अनुसार करना पड़ता है".

महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि दिल्ली की एक विशेष फर्म के सहयोग से तैयार किए जा रहे ये सेवन वंडर्स शिमला की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे. उन्होंने कहा कि इन प्रतिकृतियों को रानी झांसी पार्क, स्कैंडल पॉइंट, शिमला वॉच कंपनी के पास, रिज स्थित एटीएम के पास, आशियाना के नीचे और ढली चौक (टनल पार करने के बाद) सहित सात स्थानों पर स्थापित किया जाएगा. महापौर ने बताया कि इन प्रतिकृतियों को बनाने में वेस्ट मटेरियल जिसमें वाहनों, साइकिलों के छोटे-छोटे पार्ट्स और नट-बोल्ट आदि का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें कई टन लोहे की खपत होगी. कबाड़ के पुनः इस्तेमाल के का संदेश देने की सकारात्मक सोच के साथ ये फैसला लिया गया.

शिमला नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य शहर को नया आकर्षण देना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है. इस परियोजना के तहत सात अलग-अलग स्थानों पर इन प्रतिकृतियों को स्थापित किया जाएगा. इन प्रतिकृतियों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा, ताकि पर्यटक और स्थानीय लोग यहां सेल्फी ले सकें. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि धरती पर कोई भी वस्तु पूरी तरह बेकार नहीं होती. सही सोच और पुनः उपयोग (रीयूज) के माध्यम से कबाड़ को भी आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सकता है".

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दुनिया के सात अजूबे नजर आएंगे. शिमला नगर निगम ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए शहर में लोहे और स्टील वेस्ट से बने सात अजूबों (सेवन वंडर्स) की प्रतिकृतियां स्थापित करने जा रही है. शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान कहते हैं कि इस पहल का उद्देश्य कबाड़ के पुनः इस्तेमाल का संदेश देना और पर्यटकों को आकर्षित करना है. वहीं, इन सात अजूबों की प्रतिकृतियों के उद्घाटन से पहले ही इनका विरोध भी शुरू हो गया है.

किमि सूद का कहना है कि लेकिन यह स्मारक शिमला की संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं. उन्होंने कहा कि शिमला घूमने आ रहा पर्यटक यहां की प्रकृति और संस्कृति से रूबरू होने आता है विश्व के अजूबे देखने नहीं. उन्होंने कबाड़ के पुनः इस्तेमाल की सराहना की लेकिन सुझाव दिया कि हिमाचल की संस्कृति को दिखाते हुए स्मारक स्थापित किए जा सकते थे. उन्होंने कहा कि शिमला उनके लिए महसूस करने वाली भावना है ऐसे में इसे ओवर फिल्ड किया जा रहा है जो सही नहीं है.

एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जाहिर की चिंता

एनवायरमेंट एक्टिविस्ट देशबंधु सूद कहते हैं, "कबाड़ का पुनः उपयोग करके स्मारक बनाने का विचार अच्छा है. लेकिन शिमला जो की एक ऐतिहासिक शहर है, इसके मुख्य क्षेत्र में इस तरह के स्मारक स्थापित करना उचित नहीं है. नगर निगम कबाड़ के पुनरुपयोग का संदेश दे, लेकिन इन स्मारकों को शहर से बाहर अनेक क्षेत्र में विकसित किए जाने चाहिए".

उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शिमला को शिमला नहीं रहने दिया जा रहा है. पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर शिमला में लोहे और कंक्रीट के ढांचे खड़ी कर दिए गए और अब नए प्रयास भी इसी दिशा में किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिमला का मुख्य इलाका ऐतिहासिक है और इसको उसी स्थिति में रखना चाहिए.

विरोध पर महापौर सुरेंद्र चौहान ने दी प्रतिक्रिया

सुरेंद्र चौहान ने कहा, "अभी इन सात अजूबों की प्रतिकृतियों को शिमला पहुंचाया गया है. अब तक प्रतिकृतियों को किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया गया है. इस फैसले के खिलाफ हो रहे विरोध के मामले उनके संज्ञान में आए हैं. तर्क के आधार पर किए जा रहे विरोध पर हम विचार करेंगे और जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे. केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए".

महापौर ने कहा कि उनके द्वारा शिमला में कई स्थानों वुड लॉग रखे जाने का भी शुरुआत में विरोध किया गया था. लेकिन, अब पर्यटक और स्थनीय लोग भी बैठने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. महापौर ने कहा कि शिमला के ऐतिहासिक तत्व या यहां की सुंदरता को खराब करना उनका उद्देश्य नहीं है. वे सकारात्मक सोच के साथ शिमला के लिए काम कर रहे हैं.

नगर निगम शिमला की इस योजना के तहत इन विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की कलाकृतियों को शहर के प्रमुख चौकों और पार्कों में स्थापित किया जा रहा है. योजना के अनुसार:

ढली टनल के चौक पर रोम का ऐतिहासिक 'कोलोसियम' स्थापित होगा.

रानी झांसी पार्क में पेरिस का प्रसिद्ध 'एफिल टावर' अपनी चमक बिखेरेगा.

गेयटी थिएटर के समीप इटली का 'लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा' पर्यटकों का ध्यान खींचेगा.

रिज मैदान के नए परिसर में मिस्र के 'पिरामिड ऑफ गीजा' और अमेरिका की 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' के मॉडल एक साथ प्रदर्शित किए जाएंगे.

मॉल रोड पर झांसी पार्क चौक के पास ब्राजील का 'क्राइस्ट द रिडीमर'.

स्कैंडल प्वाइंट पर भारत की शान 'ताजमहल' की कलाकृति स्थापित की जाएगी.

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