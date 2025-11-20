ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की 7 महिलाएं UP में गिरफ्तार, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर करतीं थीं चोरियां, 60 हजार रुपये बरामद

फिरोजाबाद : पुलिस ने मध्यप्रदेश की 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 60 हजार रुपये से ज्यादा की नकदी भी मिली है. ये महिलाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरियां करती थीं. महिलाओं ने पिछले दिनों स्टेट बैंक के पास से एक लाख रुपये की नकदी से भरा बैग चोरी किया था.

थाना प्रभारी उत्तर संजुल पांडेय ने बताया कि पकड़ी गईं महिलाओं में सुनीता, रामबाई, राधिका, रोमा, सोनम, दुर्गा और कविता हैं. ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद थाना क्षेत्र बोड़ा के गांव कढिया की रहने वाली हैं.

थाना प्रभारी ने बताया कि 14 नवंबर को एक व्यक्ति का बैग काटकर एक लाख रुपये चोरी करने के संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था. इस केस का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी महिलाओं को पकड़ा.

थाना प्रभारी ने बताया कि महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि हम सभी लोग बैंकों, रेलवे स्टेशन, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों से लोगों की जेब, बैग, पर्स आदि काटकर रुपयों, सामानों आदि की चोरी करते हैं. सभी आसपास ही मौजूद रहते हैं. चोरी किए हुए सामान को एक-दूसरे को पास कर देते हैं.