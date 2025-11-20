मध्य प्रदेश की 7 महिलाएं UP में गिरफ्तार, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर करतीं थीं चोरियां, 60 हजार रुपये बरामद

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:31 PM IST

फिरोजाबाद : पुलिस ने मध्यप्रदेश की 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 60 हजार रुपये से ज्यादा की नकदी भी मिली है. ये महिलाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरियां करती थीं. महिलाओं ने पिछले दिनों स्टेट बैंक के पास से एक लाख रुपये की नकदी से भरा बैग चोरी किया था.

थाना प्रभारी उत्तर संजुल पांडेय ने बताया कि पकड़ी गईं महिलाओं में सुनीता, रामबाई, राधिका, रोमा, सोनम, दुर्गा और कविता हैं. ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद थाना क्षेत्र बोड़ा के गांव कढिया की रहने वाली हैं.

थाना प्रभारी ने बताया कि 14 नवंबर को एक व्यक्ति का बैग काटकर एक लाख रुपये चोरी करने के संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था. इस केस का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी महिलाओं को पकड़ा.

थाना प्रभारी ने बताया कि महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि हम सभी लोग बैंकों, रेलवे स्टेशन, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों से लोगों की जेब, बैग, पर्स आदि काटकर रुपयों, सामानों आदि की चोरी करते हैं. सभी आसपास ही मौजूद रहते हैं. चोरी किए हुए सामान को एक-दूसरे को पास कर देते हैं.

महिलाओं ने बताया कि इसकी वजह से हम लोगों के मौके पर पकड़े जाने पर हमारे पास से कोई सामान या रुपया नहीं मिलता है. इससे हम बच निकलते थे. बाद हम रुपया बांट लेते थे. आरोपी महिलाओं ने पुलिस को बताया कि इसी महीने की 14 तारीख को हम सभी ने योजना बनाकर स्टेट बैंक फिरोजाबाद से एक व्यक्ति का बैग काटकर एक लाख रुपये चोरी किए थे.

महिलाओं ने बताया कि उनमें से कुछ रुपये उन्होंने खर्च कर दिए थे. बाकी बचे 60 हजार 500 सौ रुपयों को आपस में बांट लिया था. थाना प्रभारी ने बताया कि इन सभी महिलाओं को विस्तृत पूछताछ के बाद न्यायालय पेश किया गया जहां से इन्हें सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया गया है.

