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बलिया में पुलिस मुठभेड़ में सात आरोपी गिरफ्तार; दो आरोपियों के पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद

बलिया में पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )