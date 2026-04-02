बलिया में पुलिस मुठभेड़ में सात आरोपी गिरफ्तार; दो आरोपियों के पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद
पुलिस के मुताबिक, घायल आरोपियों का इलाज सदर अस्पताल बलिया में चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 3:42 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 4:50 PM IST
बलिया : जिले में बांसडीह और सहतवार की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बिजली का तार चोरी करने वाले एक गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपियों को पैर में गोली लगी है. घायल आरोपियों का इलाज सदर अस्पताल बलिया में चल रहा है. पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है.
अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि दो मार्च को करीब 1.10 बजे थाना सहतवार व कोतवाली बांसडीह पुलिस चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान दो चार पहिया वाहन समर्थपार की तरफ से आते दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा किया.
पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान दोनों गाड़ियां पीछे जाने लगीं तो उनकी घेराबंदी की गई. पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने गाड़ी से उतरकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया. जवाबी कार्रवाई में आरोपी टिंकू कुमार शाह (37) और शमीम अंसारी (36) के दाहिने पैर में गोली लगी है.
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ग्राम अकबरपुर में अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने बिजली के तार व ट्रांसफार्मर के सामान की चोरी की थी. पकड़े गए आरोपी टिंकू शाह के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और शमीम अंसारी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा चोरी का तार बरामद हुआ है.
पकड़ी गए वाहन से चोरी हुआ तार व एक वाहन से तार काटने के उपकरण बरामद हुए हैं. पुलिस ने पांच अन्य साथी अरविन्द यादव, मन्नू कुमार साह, रोहन कुमार पांडेय, फिरोज खान, अभिषेक उर्फ अंशु गौड को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 26 मार्च की रात दुधैला तथा 30 मार्च 2026 की रात अकबरपुर से बिजली के तार को खंभों से काट कर छिपाया था. घायल आरोपियों का इलाज सदर अस्पताल बलिया में चल रहा है. अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.
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